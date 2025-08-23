28歳まで“学園モノで制服”岡崎紗絵、生徒役と「全然違うんですよ、ピチピチ度が」
モデルで女優の岡崎紗絵（29歳）が、8月23日に放送されたバラエティ番組「土曜はナニする！？」（関西テレビ・フジテレビ系）に出演。28歳くらいまで学園モノで制服を着ていたと話したが、「ちゃんと生徒を目の前にすると、全然違うんですよ、ピチピチ度が」と語った。
岡崎は今回、「日帰りぷらっとりっぷ」のコーナーに出演し、さらば青春の光・森田哲矢と一緒に箱根旅へ。森田とは2019年に放送された連続ドラマ「猪又進と8人の喪女〜私の初めてもらってください〜」（関西テレビ・BSフジ）以来、6年ぶりの共演だという。
森田との共演作は20代前半の頃、時は流れ売れっ子の女優となり、今年で30歳を迎える岡崎は、森田から「どうなんすか？ 変わっていくもんなんすか？」と役柄に変化はあるかと聞かれる。
これに岡崎は「ちょっと前まで、私、学園モノに出ると生徒だったのに、先生やるようになったっていうのに、自分が驚きなんですけど。もうそっち側なんだ…って」と語る。
森田は「ちょっと悲しくなる？」と質問。岡崎は「ちょっと…切なさはある（笑）。制服着られないのか…って」と話したが、「何歳まで制服着てた？」との問いには「えっと…結構ギリギリ…28歳ぐらいまで着てました（笑）」と笑う。
さらに森田が「それは自己肯定感上がるの？ イケる、まだイケんねや」と深掘りすると、岡崎は「大丈夫かな？ と思いつつ、『イケんだ！』って思いは若干ね。ちょっとあります」「ちゃんと生徒を目の前にすると、全然違うんですよ、ピチピチ度が。それでまた『悲しい』ってなるんですけど。がんばらなきゃなって。シャンとしますね」と語り、森田は「女優ってもう30歳でそんな自虐せなアカンの？ 肌つや違う、みたいな（笑）」と語った。
