8月23日、札幌競馬場で行われた11R・オールスターJ第2戦（3歳上3勝クラス・芝2000m）は、T.ハマーハンセン騎乗の9番人気、パトリックハンサム（牡6・美浦・柄崎将寿）が勝利した。1/2馬身差の2着に1番人気のスピードリッチ（牡4・栗東・藤岡健一）、3着にクレバーテースト（せん6・栗東・佐藤悠太）が入った。勝ちタイムは2:02.1（良）。

2番人気で北村友一騎乗、ルカランフィースト（牡4・美浦・鹿戸雄一）は、5着敗退。

【WASJ・第1戦】坂井瑠星が初戦を制して好発進…ハートホイップで抜け出す

ロスのない好騎乗

ドイツのT.ハマーハンセン騎手が騎乗した9番人気パトリックハンサムが、ワールドオールスタージョッキーズ（WASJ）第2戦を制し、同騎手にとってJRA初勝利となった。レースでは道中を内々でロスなく立ち回り、直線でも内目から鋭く抜け出す完璧な騎乗を披露。伏兵評価を覆す鮮やかな勝利で、シリーズ戦線の主役に躍り出た。明日24日は第3、4戦が行われる。

【順位とポイント合計】※第2戦終了時点

1位 T.ハマーハンセン 42点

2位 坂井瑠星 31点

3位 F.ゴンサルベス 28点

4位 C.ウィリアムズ 21点

5位 横山武史 16点

5位 横山典弘 16点

5位 C.ルメール 16点

8位 本田正重 13点

9位 北村友一 11点

10位 K.ティータン 10点

11位 戸崎圭太 9点

12位 A.バデル 5点

13位 武豊 3点

13位 C.トーレス 3点

パトリックハンサム 25戦4勝

（牡6・美浦・柄崎将寿）

父：バゴ

母：トーコーユズキ

母父：ディープインパクト

馬主：宮崎俊也

生産者：辻牧場

【全着順】

1着 パトリックハンサム T.ハマーハンセン

2着 スピードリッチ C.ウィリアムズ

3着 クレバーテースト C.ルメール

4着 アイスグリーン 本田正重

5着 ルカランフィースト 北村友一

6着 スミ F.ゴンサルベス

7着 マイネルニコラス 横山武史

8着 ナムラフッカー K.ティータン

9着 エゾダイモン 武豊

10着 アグラシアド 戸崎圭太

11着 サムハンター A.バデル

12着 フクノブルーレイク C.トーレス

13着 リフレクトザムーン 横山典弘

14着 アスクオンディープ 坂井瑠星