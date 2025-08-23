²Æì¾°³Ø¤¬µÕÅ¾¾¡¤Á¤Ç²Æ¤Î¹Ã»Ò±à½éÍ¥¾¡¡¡ÇØÈÖ¹æ¡Ö10¡×¿·³ÀÍ¸¾¤ÎµÞÀ®Ä¹¤Çº¸±¦¤ÎÆóËç´ÇÈÄ¤¬ÌöÆ°¡¡¿¼¹È¤ÎÍ¥¾¡´ú¤¬ºÆ¤Ó²Æì¤Ø
¡¡¢¡Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¡¦·è¾¡¡¡ÆüÂç»°1¡½3²Æì¾°³Ø¡Ê23Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡²Æì¾°³Ø¤Î°ìÅê¡¢°ìÂÇ¤ËÄ¶Ëþ°÷¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤¬¤É¤è¤á¤¤¤¿¡£8²ó2»à¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿¥¨¡¼¥¹ËöµÈÎÉ¾ç¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬»Íµå¤È¼«¤é¤Î¼ººö¤Ç1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ºÇ¸å¤ÏÊ»»¦¤ò´°À®¤µ¤»¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¡£¹Ã»Ò±à¤ò¤Ä¤ó¤¶¤¯¤è¤¦¤ÊÂç´¿À¼¤¬Í¯¤µ¯¤³¤ê¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£Èæ²Å¸øÌé´ÆÆÄ¤ÏÆ¹¾å¤²Åê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿ËöµÈ¤òÃæ¿´¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ´î¤ÖÁª¼ê¤Î»Ñ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤êÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¡£º£¤â¤Þ¤ÀÌÀÆü¤â¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡£1999Ç¯½Õ¤ËÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢2008Ç¯½Õ¤Ï´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ2ÅÙ¤Î¹Ã»Ò±àÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¤¿Èæ²Å´ÆÆÄ¤Ï½é¤Î²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ò¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿¡£
¡¡·è¾¡¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ïº£Âç²ñ3ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·³ÀÍ¸¾¡Ê2Ç¯¡Ë¡£1²ó¤Ë1ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢2²ó°Ê¹ß¤Ï¶¯ÂÇ¤ÎÆüÂç»°ÂÇÀþ¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ý¤ÁÌ£¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬·è¤Þ¤é¤º¶ì¤·¤ó¤À¤¬¡¢2²ó°Ê¹ß¤Ï8²ó2»à¤ÇËöµÈ¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¾ù¤ë¤Þ¤Ç4°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£4²ó¤Ë¾·¤¤¤¿1»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤â¡Ö4²ó¤Ï¼«Ê¬¤ÇÍÞ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸åÂ³¤òÍÞ¤¨ÆÀÅÀ¤òÍ¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èæ²Å´ÆÆÄ¤Ï¡Ö°®ÎÏ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«½øÈ×¤«¤é¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Äã¤á¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿Áê¼ê¤«¤é¤¹¤ë¤È¾¯¤·¾å¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡£¿·³À¤¬Ç´¤Ã¤Æ»î¹ç¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬º£Æü¤Î¾¡°ø¡×¤È¿·³ÀÍ¤ÎÎÏÅê¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡1¡½0¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿½éÀï¤Î¶âÂÇÀ¡Ê½©ÅÄ¡ËÀï¤«¤éËöµÈ¤È¿·³ÀÍ¤¬¸ò¸ß¤ËÀèÈ¯¤·¤¿¡£¹Ã»Ò±à¤ËÍè¤Æ¿·³ÀÍ¤¬µÞÀ®Ä¹¡£3²óÀï¤ÎÀçÂæ°é±ÑÀï¤Ç11²ó¤ò´°Åê¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤³¤È¤Ç½ªÈ×¤ËÈè¤ì¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿ËöµÈ¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢»î¹ç¤´¤È¤ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¤É¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÅê¤²¤é¤ì¤¿¡£¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿·³ÀÍ¤Ï¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤Î»î¹ç¤â¥¨¡¼¥¹¤«¤é¤È¤¤¤¦µ¯ÍÑ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Âç²ñÃæÈ×¤Ç¾¡¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¤È¼«Ê¬¤Ç¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ë¿·³ÀÍ¤ò»È¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¤¤¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¨¡¼¥¹Íê¤ß¤Ç¤Ï¾å°Ì¿Ê½Ð¤Ï¸·¤·¤¤¤È¼«Ê¬¼«¿È¤â³Ø¤ó¤ÀÂç²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈæ²Å´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿·¤¿¤ÊÀï¤¤Êý¤ò¸«¤¤¤À¤·¤ÆÄºÅÀ¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡Èè¤ì¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿ËöµÈ¤Ï8²ó2»à¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¡£¼«¿È¤Î¼éÈ÷¤ÎÍð¤ì¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬1²ó⅓¤òÌµ°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£¡Ö²Æ¤ÎÉñÂæ¤ÇºÇ¸å¤Ë¼«Ê¬¤¬Åê¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆþ³ØÁ°¤«¤éÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÀèÇÚ¤¿¤Á¤ÈºÇ¸å¤Þ¤ÇÌîµå¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈºÇ¸å¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¥Ý¡¼¥«¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÊø¤·¤Æ¾Ð´é¤ÇÀèÇÚ¤¿¤Á¤ÈÊú¤¹ç¤Ã¤¿¡£¿·³ÀÍ¤ÎÃø¤·¤¤À®Ä¹¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎý½¬¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤·¡¢Èà¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥é¥¤¥Ð¥ë¡¢Ãç´Ö¤È¤·¤Æ¤Î»ëÀþ¤òÁ÷¤ë¡£
¡¡ºò²Æ¤Î²ÆìÂç²ñ3²óÀï¤Ç¥¨¥Ê¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë7²ó¥³¡¼¥ë¥ÉÉé¤±¤·¤Æ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£ºò²Æ¤âÍ··â¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤À¤Ã¤¿âÃ´î»ÖÂóÅÍ¼ç¾¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¡¢Á´°÷¤Î·ëÂ«¤ò½Å»ë¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¸·¤·¤¯¤Þ¤È¤á¾å¤²¡¢½©¤Î¶å½£Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·ÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¡£ÁªÈ´Âç²ñ¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿²£ÉÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤òÁê¼ê¤Ë1ÅÀº¹¤ÎÀÜÀï¤ò±é¤¸¤¿¡£¡ÖµîÇ¯¤ÎÊ¬¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤¾¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¼é¤ê¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÁ´¹ñ¤Ç¤âÀï¤¨¤ë¤È¤¤¤¦»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç²Æì¾°³Ø¤ÎÅÁÅý¤È¤·¤Æ·ÑÂ³¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¹Ã»Ò±à¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¼éÈ÷ÎÏ¤Ë¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Àï¸å80Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë²Æì¤Ë2010Ç¯¤Î¶½Æî¤ËÂ³¤2ÅÙÌÜ¤Î¿¼¹È¤ÎÍ¥¾¡´ú¤¬ÅÏ¤ë¡£¸©Ì±¤Î¸å²¡¤·¤ò¼õ¤±¤Æ¤È¤â¤Ë¤Ä¤«¤ó¤ÀÍ¥¾¡´ú¤À¡£¡Ö²Æì¤¬¹â¹»Ìîµå¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Ê¤é¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¿ÏÂ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¹â¹»À¸¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Æü¡¹¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤òÅö¤¿¤êÁ°¤È»×¤ï¤º¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ°ìÆü°ìÆü¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÈæ²Å´ÆÆÄ¡£Ê¿ÏÂ¤Î´ê¤¤¤È²Æì¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò·È¤¨¤Æ²Æì¾°³Ø¥Ê¥¤¥ó¤Ï¸Î¶¿¤Ë³®Àû¡Ê¤¬¤¤¤»¤ó¡Ë¤¹¤ë¡£¡ÊÁ°ÅÄÂÙ»Ò¡Ë