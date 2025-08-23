フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が２３日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。

この日は「何があっても絶好調アスリート！スポーツ界きっての元気印アスリートが大集合！」。ポジティブさと明るい性格で活躍した各界のアスリートたちをゲストに招いた。

サッカー元日本代表・槙野智章氏は試合前の衝撃ルーティンを回想。「公式戦だったり大会で、やっぱり勝てない時、難しい時ってあるじゃないですか。その時に良い流れに持っていきたい。いい状態でゲームに入っていきたいっていうのがあるので」と切り出した。

槙野氏は「ロッカールームの緊迫した状況の中を、赤いふんどし履いて。緊迫した時にズボン脱いで『俺、今日こんなパンツ履いてるんだよ』って。ひと笑い起きて、試合に入ると、ものすごくみんな（チームメート）のテンションも高くて公式戦を勝っていったんですよ」と明かした。

実際に、試合前に赤ふん姿で踊る槙野氏にコーチが突っ込み、チームメートが爆笑する映像が流されると、浜田は「コーチもいいねぇ」と、笑いながら感心していた。