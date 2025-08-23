コメ不足と価格の高騰が社会問題となる中、県内のJAグループが22日山形県山形市で集会を開き、コメの価格安定にむけて国が対策をとるよう県選出の国会議員5人に「要請」しました。



県内のJAグループは毎年生産者の要望や提案を国政に反映してもらおうと、県選出の国会議員や県知事らを招き直接「要請」しています。



23日に山形市で開かれた集会には、県内のJAグループの生産者などおよそ600人が出席しました。

県農業協同組合中央会の折原敬一代表理事会長はコメ不足から発生した「令和の米騒動」に触れ「コメ作りの継続に向け再生産可能な適正価格の維持と県民理解が不可欠」と訴えました。





そして国が生産・流通・在庫等を正確に把握し需給バランスを調整するなど、持続可能な農業経営ができるよう県選出の国会議員に要請しました。集会では生産者から現在のコメの価格に関する生の声が上がりました。JAおいしいもがみ新田隼さん「常態化する赤字経営の中昨年米価が上がってくれたおかげでやっと一息つけたのが本音」県地域営農法人笹原喜幸副会長「これまでの米価では安すぎて我々は再生産可能な農業を実現できなかった」コメ価格が上がったことを歓迎する一方で消費者の米離れやコメ余りが再発する懸念の声もあがりました。県農業協同組合中央会折原敬一代表理事会長「必ずしも高ければよいという判断には至らない。消費者に理解してもらえるような価格帯が大事だと思っている」JAグループでは今後も国に対し農政に関する要望活動を続けていくことにしています。