世の中が幸せそうに見える。「妻の無視」によるダメージは大きくて

妻が3日も口をきいてくれない。ケンカした覚えはないのになぜ!?／妻が口をきいてくれません（1）
妻、娘、息子の4人家族として、ごく平和に暮らしていると思っていた夫。しかし、ある日を境に妻は一切口をきかなくなってしまいます。ケンカをした覚えのない夫は「なんで口をきいてくれなくなったんだろう？ 」と困惑するばかり。とりあえず謝ってみても妻の態度はかわらず、3日、2週間、3カ月と時は過ぎていくばかり…。一方、家事や育児をめぐり長年にわたって不満を募らせていた妻。期待と失望の繰り返しに疲れ、「無視」という最終手段を取るほど追い詰められていたのでした――。
※本記事は野原広子著の書籍『妻が口をきいてくれません』から一部抜粋・編集しました。
妻が口をきいてくれなくなって3日目に仕方なく謝ってみたものの、妻の態度は変わりません。会話のない生活は3カ月続きましたが、妻と和解の糸口はまったく見えないまま。気分もふさぎがちになり、帰宅の時間は憂鬱に…。
原因がわからない夫婦喧嘩。誰にも話せず抱え込んでしまう気持ちはよくわかります。しかし、原因がわからないときこそ、第三者に話して意見を求めてみることが必要なのかもしれません。
