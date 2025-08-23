Æþ¤ìËÏ¡¢¥«¥é¥³¥ó¡¢ÀÖÈ±¡ÄÉðÅÄ¿¿¼£¡Ö¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¹â²á¤®¡×àµ´ÌÇ¥³¥¹á¤¬ÂçÈ¿¶Á¡ª¡ÖºÇ¹â¤Ë»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¼Â¼ÌÈÇ¤ä¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÎÀ¼
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÉðÅÄ¿¿¼£¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿·ºî±Ç²è¤¬¸ø³«Ãæ¤Î¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö2025.Aug.¤ä¤Ã¤È´Ñ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ø·à¾ìÈÇ¡Ö#µ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤º¤Ã¤È¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹ #àÈãÝºÂ ¤µ¤ó¡Ä¤³¤ÎÀè¤º¤Ã¤È²Ö²Ð¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤¢¤Ê¤¿¤ò»×¤¤½Ð¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÈÎøÀã¤µ¤ó¤ò¡£¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¾å¸¹¤Îµ´¡ÖàÈãÝºÂ¡×¤ËÊ±¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¯¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡£¼Â¼ÌÈÇàÈãÝºÂ¤ä¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¹â²á¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ÎàÈãÝºÂ¤ÎÃæ¤Ç¡¢°ìÈÖàÈãÝºÂ¤Ç¤¹¤Í!¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¥ê¥¢¥ëàÈãÝºÂ¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£