◆日本ハム8―3ソフトバンク（23日、エスコンフィールド北海道）

勝てば今季初となる優勝マジック「27」が点灯していたソフトバンクが、大敗を喫し前日22日に続いてマジック点灯はお預けとなった。

先発の有原航平は2回裏、先頭のレイエスにカウント2―2から投じた低めのフォークを完璧に捉えられる26号ソロで先制を許した。さらにその後も3連打で1点を加えられると、無死一、二塁から田宮裕涼の三塁方向への犠打を有原が捕球して三塁へ送球。だが、三塁手のダウンズもチャージを掛けていたため、三塁まで戻れず、無死満塁とピンチは拡大した（記録は野選）、その後の押し出し四球と内野ゴロの間に2点を加えられて、この回だけで4点を失った。

打線は4点を追う4回表、無死一塁から牧原大成が3号2ランを放ち2点差に迫ったが、直後の4回裏に有原航平が2死一、三塁から清宮幸太郎に中前適時打を許しリードを3点に広げられた。

有原は6回にも清宮の適時打で6点目を奪われると、7回には2番手の前田悠伍がレイエス、石井一成にソロを浴びリードを6点に広げられた。

打線は8回に1点を返し5点差とした反撃もここまで。ソフトバンクは後半戦初の連敗となり、2位日本ハムとのゲーム差は1・5に縮まった。