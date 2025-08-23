ちいかわ、謎のあめを食べてベビーになる 9．5発売の新作グッズ「激アツ」「お金吹っ飛ぶ」と大反響
人気キャラクター、ちいかわの新シリーズ「Chiikawa Baby」の催事が、9月5日（金）から、東京駅一番街 東京キャラクターストリート「いちばんプラザ」をはじめ、ちいかわらんどを含む全国14ヵ所で随時開催されることが決定。謎のあめを食べてベビーになったちいかわたちをモチーフにした限定グッズを展開予定で、SNSでは「激アツ」「お金吹っ飛ぶ」などと話題になっている。
【写真】反則級のかわいさ 全部保護してあげたい「Chiikawa Baby」グッズ一覧（190枚）
■赤ちゃんあるあるデザインがかわいい
今回発売されるのは、謎のあめを食べてベビーになっちゃった、ちいかわたちのかわいいグッズたち。
ちいかわ、ハチワレ、うさぎの3種展開の「おくるみぬいぐるみ」のほか、ベビーになった、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、くりまんじゅう、シーサー、ラッコ、古本屋の「マスコット」、キャベツから取り出すこともできる「キャベツに包まれたうさぎマスコット」など、愛くるしいデザインのアイテムが盛りだくさんとなっている。
また、おまるに乗ったちいかわたちや、「Poi Poi Shimakure!!（ポイポイしまくれ!!）」と食事中に食器や食べ物を投げるちいかわたち、お酒の代わりにミルクを飲むくりまじゅうなど、赤ちゃんあるあるがデザインされた、ほほ笑ましいアイテムなども用意。
購入特典も用意され、商品購入者に「ステッカー（非売品）」、購入額に合わせて「肩がけビニールショッパー（非売品）」「プラコップ」がプレゼントされる。
さらに、東京駅では「Chiikawa Baby」の世界観でラッピングされた空間も楽しめるとのこと。今回東急プラザ銀座が、初の催事会場として選出されているのも注目だ。
開催概要は、以下の通り。
・東京会場（1）
東京キャラクターストリート いちばんプラザ
9月5日（金）〜9月18日（木）
・東京会場（2）
東急プラザ銀座3階 イベントスペース
9月5日（金）〜9月28日（日）
・名古屋会場
名古屋パルコ西館地下1階 イベントスペース
9月5日（金）〜9月28日（日）
・大阪会場
阪急三番街 キデイランド大阪梅田店ランキングスクエア
9月26日（金）〜11月5日（水）
・広島会場
広島パルコ本館 B1 キデイランド広島パルコ店K-SPOT
9月26日（金）〜10月9日（木）
・ちいかわらんど（福岡パルコ店、京都四条河原町店、TOKYO Station、東京スカイツリータウン・ソラマチ店、仙台パルコ店、札幌パルコ店、マルイシティ横浜店、心斎橋パルコ店、新宿店）
9月26日（金）〜
■赤ちゃんあるあるデザインがかわいい
今回発売されるのは、謎のあめを食べてベビーになっちゃった、ちいかわたちのかわいいグッズたち。
ちいかわ、ハチワレ、うさぎの3種展開の「おくるみぬいぐるみ」のほか、ベビーになった、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、くりまんじゅう、シーサー、ラッコ、古本屋の「マスコット」、キャベツから取り出すこともできる「キャベツに包まれたうさぎマスコット」など、愛くるしいデザインのアイテムが盛りだくさんとなっている。
また、おまるに乗ったちいかわたちや、「Poi Poi Shimakure!!（ポイポイしまくれ!!）」と食事中に食器や食べ物を投げるちいかわたち、お酒の代わりにミルクを飲むくりまじゅうなど、赤ちゃんあるあるがデザインされた、ほほ笑ましいアイテムなども用意。
購入特典も用意され、商品購入者に「ステッカー（非売品）」、購入額に合わせて「肩がけビニールショッパー（非売品）」「プラコップ」がプレゼントされる。
さらに、東京駅では「Chiikawa Baby」の世界観でラッピングされた空間も楽しめるとのこと。今回東急プラザ銀座が、初の催事会場として選出されているのも注目だ。
開催概要は、以下の通り。
・東京会場（1）
東京キャラクターストリート いちばんプラザ
9月5日（金）〜9月18日（木）
・東京会場（2）
東急プラザ銀座3階 イベントスペース
9月5日（金）〜9月28日（日）
・名古屋会場
名古屋パルコ西館地下1階 イベントスペース
9月5日（金）〜9月28日（日）
・大阪会場
阪急三番街 キデイランド大阪梅田店ランキングスクエア
9月26日（金）〜11月5日（水）
・広島会場
広島パルコ本館 B1 キデイランド広島パルコ店K-SPOT
9月26日（金）〜10月9日（木）
・ちいかわらんど（福岡パルコ店、京都四条河原町店、TOKYO Station、東京スカイツリータウン・ソラマチ店、仙台パルコ店、札幌パルコ店、マルイシティ横浜店、心斎橋パルコ店、新宿店）
9月26日（金）〜