お笑いタレント・東野幸治（58）が22日深夜放送のABCラジオ「東野幸治のホンモノラジオ」（金曜深夜1・00）に出演。昨年まで10年ほどライブに通っていたというお笑いコンビを明かした。

東野は先日お笑いコンビ「かもめんたる」らが出演する「劇団かもめんたる」の公演を見に出かけたと告白。「自分の中で勝手にルール作って。たくさん若手芸人いるので、ライブに全部行くの面倒くさいので、ずっと10年ぐらいシソンヌのライブだけを行ってたんです、今まで」と打ち明けた。

「中野の小さい劇場の時、まだシソンヌがキングオブコント獲る前から行ってて。シソンヌ、面白いな、面白いなと思って」と明かすと、「年に1回シソンヌのライブに行って、差し入れだけして、決して楽屋に立ち入らず」帰るのを恒例にしていたという。

長谷川忍からは「一度楽屋来てください」と言われるというが「楽屋行ってあれおもろかったとか、あそこあれやなとか言うのはたぶん的が外れているので、帰った後、あの人あんまり分かってないなって言われるのが嫌で」とこそこそ行っていたとした。

だが「去年行って、大変申し訳ないんですけれども、シソンヌのライブ行くの終わろう」と思ったと東野。理由については「これは別にシソンヌが面白い、面白くないとかじゃなくて、まあ面白いんですけれども、客席が子供たちがたくさん増えてきて、まあもう見んでもいいかなと思って。お笑い大好きな子供たちにバトンを渡したつもりで行かなくなって」と説明した。