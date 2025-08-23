「馬ってこんなに賢いの!?」サボりたがる姿も愛おしい。初めての乗馬体験で知ったのは「生き物と心を通わせるあたたかさ」【作者に聞く】
何をやっても長続きせず、だらだらしているうちに休日が終わる……。そんな私の灰色の毎日を変えたのは、「乗馬」でした！
SNSで馬の漫画やイラストを発信している小村ことみ(@komurakot)さんが、書籍『馬に乗らずにいられない！続かない私、乗馬が趣味になりました』を発売する。
本作は、もともと無趣味だったという小村さんが、動物と心を通わせながらおこなうスポーツである「乗馬」に魅了されていく様子を描いた実録コミックエッセイ。乗馬へのよくある疑問を解決してくれるコラムも充実しており、「馬の特徴をとらえたイラストに癒やされる」とSNSを中心に人気を博している。
ウォーカープラスでは、書籍の一部を抜粋・編集し、著者コメントと合わせてお届けする。
今回は、クラブに入会するきっかけとなった「乗馬体験」の思い出について。
■乗馬体験はどこでできる？
乗馬体験をできる施設には、大きく分けて「乗馬クラブ」と「観光牧場、レジャー施設」がある。小村さんによると、「習い事として乗馬を始めてみたい！という気持ちがすでにあるなら、乗馬クラブで体験してみるのがおすすめ」とのこと。乗ること自体を体験できるのはもちろん、実際のレッスンや施設を見学できる場合もあるそうだ。
まずはもっと気楽に体験してみたい！という場合は、観光牧場やレジャー施設という選択肢がある。ただ、「牧場」と名の付くところならどこでも体験や見学ができるわけではないので、体験可能かどうかは事前に調べておく必要がある。
■乗馬体験に行く前に知っておいてほしいこと
乗馬体験に参加する際の持ち物について小村さんに聞いてみると、「施設側から指示がある場合もありますが、特別なものは基本的に必要ない」とのこと。「個人的に必須だと思うのは、夏場の着替えです！思った以上に汗をかいたり、においがついたりするので…(笑)」
乗馬体験に行くうえで、事前に知っておいてほしいことが2つあるそう。1つ目は、馬はとても臆病な動物だということ。体験乗馬を担当する馬は落ち着いた性格の馬が多いが、大きな音や人の動きに驚いてしまうこともある。特に最初のうちは「気にしすぎかな？」というくらいの感覚で接するのが安心とのことだ。
2つ目は、スタッフや指導員の指示を守ること。施設や馬によって、適切な行動のとり方が違う場合もある。「小村の漫画ではこうやってたから正解！ではなく(笑)、現場の方の指示や判断を最優先でお願いします！」と小村さんは伝える。
■“乗馬沼”への入り口となった乗馬体験の思い出
小村さん自身が乗馬体験で一番印象に残っているのは、「馬に乗ったらどんどん進んでくれる…」と思い込んでいたが、実際はまったく違ったことだという。「人が正しく乗らないと動いてくれないし、日向ぼっこしようとしてひとりでに止まるし…。他の乗り物と違って、相手はいろんなことを考えたり思ったりしている生き物なんだなあと深く感じました」
小村さんが乗馬クラブへの入会を決めた一番の理由は、「生き物に乗るという、他では体験できない非日常感」だったそう。乗った直後は恐怖心が強かったが、「今、馬の上にいる…」という状況がだんだんおもしろくなったのをよく覚えているそうだ。「馬のあたたかさが伝わってきて、なんだか安心するような気持ちにもなり…もっとこの不思議な楽しさを味わいたい！と入会しました」と振り返ってくれた。
取材・文＝川合莉穂
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
