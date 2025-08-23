急きょ先発を外れたパーマーについてチェルシー指揮官が説明「リスクを冒したくなかった」
チェルシーのエンツォ・マレスカ監督がアクシデントで先発を外れたMFコール・パーマーについて語った。イギリス『BBC』が伝えている。
パーマーは22日に敵地で行われたプレミアリーグ第2節のウエスト・ハム戦(○5-1)でスタメンに名を連ねていたが、ウォーミングアップの段階で出場を断念。今夏にパルメイラスから加入した18歳FWエステバンが代わって先発起用され、1アシストで今季初白星に貢献した。
マレスカ監督によると、パーマーは鼠径部に軽い痛みがあったという。「ここ4、5日は100%の状態ではなかった」と明かし、「ウォーミングアップには臨んだが、何かを感じていた。これ以上悪化させないため、リスクを取らない判断をした。それが重大な問題かどうかは、今後数時間で分かるだろう」と説明した。
チェルシーの次節は30日に開催され、ホームでフルハムと対戦する。
