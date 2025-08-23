¡ÖÈà¤ÏËÍ¤¿¤Á¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ê¤ó¤À¡× ¥Þ¥Ë¡¼¡¦¥Þ¥Á¥ã¥É¤¬Êú¤¯¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤Ø¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¡¡¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë»Ñ
¡þMLB ¥Ñ¥É¥ì¥¹ 2-1 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡¢¥Ú¥È¥³¡¦¥Ñ¡¼¥¯)
¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï¼ó°Ì¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¾¡Íø¤·¡¢Æ±Î¨¼ó°Ì¤ËºÆÉâ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¥Þ¥Ë¡¼¡¦¥Þ¥Á¥ã¥ÉÁª¼ê¤¬ÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤¿¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£Æ±¤¸¤¯¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÅê¼ê¤âµ¤Ç÷¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¥Þ¥Á¥ã¥ÉÁª¼ê¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1ÅÀº¹¤Î¹¶ËÉ¤òÀ©¤·¤¿»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥Þ¥Á¥ã¥ÉÁª¼ê¤Ï¡ÖºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¤Í¡£Á´ÂÎÅª¤Ë¸«¤Æ¤â¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÅê¼ê¤ÏÀèÀ©ÃÆ¤òÍá¤Ó¤ë¤â¡¢Èï°ÂÂÇ¤Ï¤ï¤º¤«¤³¤Î1ËÜ¤Î¤ß¤ËÍÞ¤¨¡¢6²ó1¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Çº£µ¨3¾¡ÌÜ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥Á¥ã¥ÉÁª¼ê¤ÏÂ³¤±¤Æ¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Îµå¼ï¤òÁà¤ê¡¢Í×½ê¤Ç»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢ÂÇ¤¿¤»¤Æ¼è¤ëÅêµå¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£Í£°ì¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ï´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿µå¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï´°àú¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¥Á¡¼¥à¤ËÎ®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤½¤ÎÎÏÅê¤ò¾Þ»¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥Þ¥Á¥ã¥ÉÁª¼ê¤Ï8²ó¡¢2¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤ë¤â¡¢µ¤Ç÷¤Î¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¡£¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÄÉ²ÃÅÀ¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤À¤±¡£Â¤Ï¤â¤¦¼ã¤¤º¢¤ß¤¿¤¤¤Ë¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¤·¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤¢¤Þ¤ê³ê¤ê¹þ¤ß¤â¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤¢¤ì¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Í¡×¤È¾Ð´é¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÅê¼ê¤Ï¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡£ËÜ¿Í¤Ê¤ê¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¼«Ê¬¤âµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤É¤ó¤É¤óÀ®Ä¹¤·¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÍ¤«¤é¤â¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¡£Æ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦À®Ä¹¤¬¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÍ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Î»¿¡£
¤³¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òµ¼Ô¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¥Þ¥Á¥ã¥ÉÁª¼ê¤â¡Ö¥À¥ë¤ÈËÍ¤ÏÆÃÊÌ¤Ê´Ø·¸¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¡¢¥±¥¬¤Ê¤É¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÅê¼ê¤Î»Ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÌá¤ë¤Î¤Ë¤É¤ì¤À¤±¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¿¤«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Èà¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âº£Æü¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÏÆÃÊÌ¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£Áª¼ê¤È¤·¤Æ100¡ó¤¸¤ã¤Ê¤¤»þ¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Ä¥é¤¤¡£¤Ç¤âÈà¤Ï¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢º£Æü¤Î¤è¤¦¤ÊÅêµå¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Èà¤ÏËÍ¤¿¤Á¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ê¤ó¤À¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÅê¼ê¤Ï¡¢¥Þ¥Á¥ã¥ÉÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ»þÀÞ¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼ÌÜÀþ¤«¤é¸«¤¿½õ¸À¤Ê¤É¤â¹Ô¤¦¤½¤¦¡£Ãç´Ö¤È¤Î¤¤¤¤´Ø·¸À¤â¤Î¤¾¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£