桜島では山体膨張を示す地殻変動が観測されています。鹿児島地方気象台は、南岳山頂火口と昭和火口から1kmを超えて飛散する大きな噴石や、小規模な火砕流を伴う噴火が発生するおそれがあるとしています。

気象台によると、桜島では、19日午後4時頃から山体膨張が観測されていて、21日未明から明け方にかけてわずかに収縮しましたが、再び膨張に転じ、その後も続いています。

南岳山頂火口か昭和火口で、現在みられている山体膨張が一度に解消されるような噴火が発生すると、桜島島内を中心に多量の降灰を伴う可能性があります。

南岳山頂火口では、きのう22日に噴火が2回発生し、うち1回が爆発でした。噴煙は最高で火口から1700ｍの高さまで上がりました。

火山性地震は少ない状態で経過しています。

噴火警戒レベルは3の入山規制が継続中で、気象台は、火口から約2kmの範囲で、大きな噴石と火砕流に警戒を呼びかけています。

桜島降灰予報（定時）灰が予想されるエリアと時間帯を確認

桜島で噴火が発生した場合、23日21時から24時までは火口から南東方向に降灰が予想されます。

（時刻） （火口からの方向） （降灰の距離）（小さな噴石の距離）

▼２３日１５時から１８時まで 南東（垂水・鹿屋方向） ７０ｋｍ ４ｋｍ

▼２３日１８時から２１時まで 南東（垂水・鹿屋方向） ４０ｋｍ ３ｋｍ

▼２３日２１時から２４時まで 南東（垂水・鹿屋方向） ３０ｋｍ ２ｋｍ

▼２４日００時から０３時まで 東（鹿屋市輝北方向） ３０ｋｍ ２ｋｍ

▼２４日０３時から０６時まで 南東（垂水・鹿屋方向） ３０ｋｍ ２ｋｍ

▼２４日０６時から０９時まで 南東（垂水・鹿屋方向） ３０ｋｍ ２ｋｍ

期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。

鹿児島県：鹿児島市、垂水市、鹿屋市、志布志市、大崎町、東串良町、錦江町、南大隅町、肝付町、指宿市、曽於市、霧島市、南九州市

