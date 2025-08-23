有識者などの意見をもとに山形県山形市消防本部の救急対応を検証する会議が山形市で開かれ、通報から出動までにかかる時間について検証しました。



山形市では2011年、山形大学の学生が119番通報をしたにも関わらず救急車が出動せずに自宅アパートで死亡しているのが見つかった問題をきっかけに、有識者や市民らの意見をもとに救急対応の強化に向けた検証会議を毎年開いています。





20日の会議では、通報を受けてから救急隊が出動するまでにかかった時間について検証しました。去年1年間に山形市消防本部が受信した通報のうち、携帯電話からが最も多い「8370件」、IP電話が「5212件」、アナログ回線の固定電話が「3042件」でした。一方で、救急隊が出動するまでにかかった時間は固定電話とIP電話が「51秒」なのに対し、携帯電話は「1分7秒」と長くなっています。携帯電話は通報した場所の特定が難しいことが原因ということです。会議では、出動時間の短縮に向け、通報者がいる場所の両隣の建物を確認する「二点確認方式」や、通報者の位置情報などを消防に送信する地図アプリ「Live119」を活用することなどを確認しました。参加した有識者からは「マンションやアパートからの通報の場合は部屋番号も忘れずに確認すべき」といった意見が出されました。