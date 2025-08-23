不倫女が大絶望で崩れ落ち…余命わずかの元恋人が生きていた残酷な理由＜奪い愛、真夏＞

さまざまな登場人物たちが愛を奪い合うドロキュン愛憎ドラマ『奪い愛』シリーズの最新作となる『奪い愛、真夏』。

本作では、主人公・海野真夏（うみの・まなつ／松本まりか）が、転職先で元カレにそっくりな妻帯者の御曹司社長・空知時夢（そらち・たいむ／安田顕）と出会い、激しく葛藤しながらも禁断の愛に翻弄されていく。

8月22日（金）に放送された第5話では、真夏がかつての不倫相手・大浦隼人（安田・二役）と再会。当時隼人から余命わずかと言われ涙の別れを決意した真夏だったが、衝撃の真実が明らかとなり崩れ落ちることに…。

【映像】再びイケナイ関係に？泣き崩れる真夏を抱きしめる時夢

◆元カレ・隼人の衝撃の嘘

既婚社長・時夢（安田）への想いを断ち切り、もう不倫はしないと新たな道を歩き始めようとしていた真夏（松本）。

そんなとき真夏は、元不倫相手の隼人（安田）によく似た人物を見つけ固まる。

隼人に余命半年と言われて別れた真夏は、彼が生きているわけがないと疑いつつも、ゆっくり近づいていく。

すると真夏は彼と目が合い、隼人本人だと確信。

真夏は恐る恐る「隼人？」と声をかけ、「隼人なんだ…」と感極まった様子で隼人の頬に触れる。そして「がんは治ったの？ どうして連絡くれなかったの」と矢継ぎ早に質問しながら彼に抱きつき泣いて喜んだ。

しかし隼人は終始気まずそうな態度をとり、「ごめん…」と告げると逃げ出してしまう。

真夏は慌てて隼人を追いかけ、エレベーターに乗った。

するとこの様子を見ていた時夢の妻・空知未来（そらち・みらい／高橋メアリージュン）が、鬼の形相でエレベーターに入ってくる。未来は真夏に、時夢によく似た隼人が忘れられなくて時夢を奪おうとしているのだろうと激しく詰め寄り、真夏は大ピンチに…。

しかしここでまたしてもタイムリープが起こり、真夏は危機を脱する。

隼人を見つける直前に戻った真夏は、今度は彼に逃げられないようこっそり様子を見ることにした。

すると、キッチンカーで2人分のクレープを買った隼人は娘と合流。さらに後ろからは妊娠している彼の妻まで現れた。

幸せそうな隼人の家庭を目の当たりにした真夏は、「嘘だったんだ…がんも余命半年も家族を捨てたことも…全部、全部嘘だったんだ」と涙をこぼし床にへたり込む。

「隼人には私より大切なものがあったんだ」とショックを受ける真夏。そこに時夢が偶然通りがかり、泣いている真夏に気づくと彼女を優しく抱き寄せる展開となっていた。