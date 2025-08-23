「全国高校野球選手権・決勝、沖縄尚学３−１日大三」（２３日、甲子園球場）

沖縄尚学が日大三を撃破し、初優勝を飾った。沖縄勢としての夏制覇は２０１０年に春夏連覇を達成した興南以来、２度目となった。

外野スタンドには、沖縄出身の自民党・今井絵理子参院議員の姿が。水色を基調とした華やかなかりゆしウェア姿で、難聴を公表している１人息子でプロレスラーの今井礼夢（２０）と一緒に声援を送った。

自身のインスタグラムのストーリーズでは、外野から甲子園をぐるりと見渡す映像をアップし「始まるーーーー」と涙目で投稿。優勝が決まると沖縄尚学のタオルを手に「勝ったーーーー！！！！」と涙をこらえ真っ赤な顔になり「沖尚おめでとう！！」と手話も交えて喜びを表現。「号泣」とも記した。

Ｘでも「沖縄県勢として１５年ぶりの栄光に感動！！たくさんの夢と感動をいただきました。 仲間を信じた心が勝利を呼び、沖縄に希望の光を灯してくれた沖尚。本当にありがとうございました。そしてお疲れ様でした！！ 健闘の相手へも、惜しみない拍手を」と投稿した。

今井氏は１９日の準々決勝・東洋大姫路戦もアルプススタンドで生観戦していた。