ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ö¥¢¥ó¥¿²¿¸À¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤è¡×¢ª³À²Ö¥¢¥Ê¤Ë¼Õºá¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢»ä¤â¸ìµ¤¤¬¹Ó¤¯¤Æ¡Ä¡×
²Î¼êÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê75¡Ë¤¬23Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥´¥Ã¥É¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¡¡¥¢¥Ã¥³¤Î¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë1000²ó¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°11»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£Àï¸å80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬½ë¤µ¤ä¡¢¹ë±«¤Ë¤è¤ëºÒ³²¤Î±ÇÁü¤Ð¤«¤ê¡Ä¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Ã¤¿¡£ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢³Ú¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢»äºÇ¶á¸«¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¹â¹»Ìîµå¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼³À²ÖÀµ¡Ê53¡Ë¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï¤Í¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤»î¹ç¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£Àï¸å80Ç¯¤Ã¤ÆÀáÌÜ¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤ÈÏÂÅÄ¤Ï¡ÖÀáÌÜ¤Ç´èÄ¥¤ì¤Ê¤¤¤è¡£¥¢¥ó¥¿²¿¸À¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤è¡£Àï¸å80Ç¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÀáÌÜ¡Ä¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤¿¤é¤µ¡¢¸ÀÍÕ°¤¤¤±¤É¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤ÎÄÉÅé¤Î²ñ¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÉé¤±¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Á´°÷¡Ø3¡Ù¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ë¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È³À²Ö¤Ï¡Ö¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¡¢¸ÀÍÕÂ¤é¤º¤Ç¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢»ä¤â¸ìµ¤¤¬¹Ó¤¯¤Æ¡×¤È¤ª¸ß¤¤¤Ë¼Õºá¤·¡¢¾Ð¤¤¹ç¤Ã¤¿¡£
³À²Ö¤Ï¡Ö¸ìµ¤¤¬¹Ó¤¤°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÀáÌÜ¤À¤«¤é¹â¹»À¸¡¢´èÄ¥¤ëÌõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1¸Ä1¸Ä¤Î»î¹ç¤Ë¡¢¤½¤³¤Ë°ÕÌ£¤ò¤³¤Ã¤Á¤¬¸«¤¤¤À¤·¤Á¤ã¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡£Îã¤¨¤Ð²Æì¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ËÍ¤Ê¤ó¤«²Æì¸©¤Î½Ð¿È¤À¤«¤é¡¢¤¢¤¢¤½¤¦¤À¤Ê¡ÄÀï¸å¡×¤ÈÀâÌÀ¤ò¤·¤¿¡£