ボクシングＷＢＡ、ＷＢＣ世界バンタム級１位の那須川天心（２７）＝帝拳＝が２３日、地元の千葉県松戸市で自身が主催するイベント「天心祭」を開催した。屋台やカラオケ、ＤＪ、盆踊りなども行われる本格仕様の祭りで、盟友であるお笑い芸人「霜降り明星」粗品（３２）とトークショーを開催。「オールザッツ漫才」フットカットバトル最年少王者の粗品との軽妙なやり取りの中で、４団体統一世界スーパーバンタム級王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝との将来的な対戦への意欲を示す一幕もあった。

愛知、大阪、福岡などからもファンが訪れた注目のトークイベントで、２人の掛け合いも過熱した。

粗品は「これってＹｏｕＴｕｂｅとかに載るんやっけ？大丈夫かな？」と前置きしつつ、３月のボクシング年間表彰式で井上尚弥が中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝に対し、来春の夢の対戦を呼びかけたやり取りを回想。「（壇上で）後ろに見切れている天心がめっちゃふてくされているみたいなん、最高やった。あれ、めちゃくちゃ良かった」とイジり、一ファンとして「（井上尚弥を）倒してくれ、いつか」と振ると、天心も間髪入れず「まあまあ、いつかやるよ！（ボクサーなら）当たり前でしょ」とハッキリと意欲を示し、会場からは拍手が起こった。

ただ、天心は「（井上とは）まだ階級も違うし、（自分はボクシングで）チャンピオンでもないので、まだ言っても現実味もないし、夢物語と思う人が多いと思う。だから、時が来れば（やりたい）」と注釈を入れた。６月に世界前哨戦をクリアし、年内にも世界初挑戦の可能性も高まっているだけに「前回は世界前哨戦だったので、次は世界タイトルマッチになるかもしれない」と、まずは王座獲得を誓った。

現在ＷＢＣ世界バンタム級１位の天心は、２位に急浮上した元ＷＢＣ暫定、ＷＢＡ同級王者の井上拓真（２９）＝大橋＝との世界王座決定戦になる可能性もある。天心は報道陣との囲み取材で「選べるかはわからないが、（自分が）１位だったら、２位が拓真選手なら僕はいつでもやる準備はできています」と話した。