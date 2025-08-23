タレントのヒロミ（60）が22日放送されたフジテレビ系「ザ・共通テン！」にMCとして出演。妻のタレント松本伊代（60）と長期間口をきかなかったことがあると告白した。

この日の放送ではMCのヒロミ、ホラン千秋が進行役のチョコレートプラネット、ゲストの上沼恵美子、三宅健らとともに大阪をめぐった。

一行は上沼の自宅に行き、上沼の半生を聞くなど、さまざまなトークに花を咲かせた。

上沼が夫と別居生活をしている話をした流れで、チョコプラの松尾駿が「ヒロミさん家なんか、（妻の松本伊代と）ラブラブじゃないですか。どうですか？」と質問した。

ヒロミはそれに対し「（上沼の別居婚は）なんか分かりますよ。（伊代と）仲良いですけど、1回ね、（伊代が）塩と砂糖を間違えてステーキを焼いた時があったのね。（ヒロミが）“何やってんだよ”って言って」と切り出した。

そして「で、その時に、うちのママが甘いステーキを食べて“うん、私は大丈夫”って言ったの。その時（ヒロミが）“あ、お前とはいれねえな”って言って、1カ月くらい口きかなかったことあるわけ。本当にムカついて。それでちょっと話したのね。“ママね、ほんと歳とった時に、そんなことしてたら、嫌になっちゃうかもしれないよ”って。だって（塩と砂糖を間違えた時に）“ごめん！”でいいのよ。やっぱ、溜めとくのも良くないなと思って（伊代に話した）。細かく話してるのがいいかもね」と振り返った。