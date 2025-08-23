¾±»ÊÃÒ½Õ¡¢ºÊ¥ß¥¥Æ¥£¤Ë¸µ¥«¥Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Õ¤é¤ì¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤ÊÏÃ³Ð¤¨¤Æ¤ë¤Î¡©¡×
Æ£ËÜÈþµ®¡Ê40¡Ë¤¬23ÆüÊüÁ÷¤ÎÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°10»þ25Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£É×¾±»ÊÃÒ½Õ¡Ê49¡Ë¤Î¸µ¥«¥Î¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
SixTONES¤ÎüâÃÏÍ¥¸ã¤Ï¡Ö¸åÇÚ¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÁêÃÌ¤·¤¿¡£üâÃÏ¤Ï¡Ö1²ó¸åÇÚ¤ò´èÄ¥¤Ã¤ÆÍ¶¤Ã¤ÆÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î¸åÇÚ¤¬¡Ø¤³¤³¤Î¤ªÅ¹Íè¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Æ£ËÜ¤Ï¡Ö¤½¤Î¸åÇÚ¤¬¥À¥á¤À¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£
üâÃÏ¤Ï¡Ö¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤½¤¦¤À¤è¤ÊÍè¤Æ¤ë¤è¤Ê¤³¤¦¤¤¤¦½ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ø¤ª¡¢¤ª¡¢¤ª¤¦¡Ä¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ£ËÜ¤Ï¡Ö¤Ç¤â¤½¤ì¤Ã¤ÆÈà½÷¤Î´¶³Ð¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©ÀÎÈà½÷¤Í¡Ä¡×¤È¾±»Ê¤ËÏÃ¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£¾±»Ê¤Ï¡ÖÀÎÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¿Èà½÷¤Ë¡Ø¤³¤³¤Ï¤¤¤¤¤¾¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Ï¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ø¸µ¥«¥ì¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡Ä¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤ÊÏÃ³Ð¤¨¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÆ£ËÜ¤Ë¤Ä¤Ã¤³¤ó¤À¡£Æ£ËÜ¤ÏÇú¾Ð¤·¤Ê¤¬¤éÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£