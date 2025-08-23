脚本家の宮藤官九郎（55）が23日、ニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショー」（土曜午前1時）に出演。ラジオ番組に投稿していることを明かした。

宮藤は気分転換について聞かれると「もう5年ぐらい前になるんですけど。（大河ドラマ）『いだてん』を書いた時から始めてるんですけど、ランニングをしてます」と語った。走りながらラジオを聞くのが好きで「好きな番組を聞きながら走るじゃないですか。ニヤニヤニヤニヤしながら、近所を。ヤバいんですよ」と自身を客観視して苦笑した。

さらに「変な話なんですけど、時々人のラジオに投稿してるんです」と明かすと、パーソナリティーのサンドウィッチマンは声をそろえて「ええ！？」と驚き。宮藤は「メールを。何の番組かは絶対に言わないですけど、時々送ってて」と語った。

時折番組にメールが採用されることもあるという。すると喜びで「ニヤニヤが止まらなくなる」と明かし、「なるべく住宅街の隅っこに隅っこに迷い込んでいって、そこの片隅でジーッと耳に手を当ててラジオを聞いて、ニヤニヤが収まってからまた走る」と語った。

自身だとバレないよう、ラジオネームは毎度変更しており「送ったやつがボツだったり採用されないと、自意識過剰なのでその名前だともう採用されないと思っちゃう。だから変えて変えて」と説明。伊達みきおが「今のクドカンさんでボツになるのはキツイっすね」と笑うと、「そうなんですよ。それが結構芯くった大喜利系だと、ホント悔しい！」と笑いを誘った。