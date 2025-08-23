°¤Éô¥µ¥À¥ò¡Ö¤¤¤¤¿Í¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡×¡¡²ÎÈÖÁÈ¤Î³Ú²°¤Ç¡ÄÂç¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤È¤ÎËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¡Ö¤½¤Î¸å¤¹¤°¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î°¤Éô¥µ¥À¥ò¡Ê55¡Ë¤¬22ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥°¥ë¡¼¥×º²¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX¡Ê¥¯¥í¥¹¡Ë¡×¤Ë½Ð±é¡£¤«¤Ä¤Æ³Ú²°¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂçÊª¥°¥ë¡¼¥×¤È¤ÎËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¥°¥ë¡¼¥×º²¡×¤ÎMC¡¦¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¹Á¥«¥ò¥ë¡Ê³§Àî±î»þ¡Ë¥®¥¿¡¼¡¦Ë½Æ°¡ÊµÜÆ£´±¶åÏº»á¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦ÇË²õ¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¥Ð¥ó¥É¤Ï1995Ç¯¤Ë°¤Éô¡¢µÜÆ£»á¡¢¥Ð¥¤¥È·¯¡ÊÂ¼¿ùÀæÇ·²ð¡Ë¤Î3¿Í¤Ç·ëÀ®¤·¡¢Åö½é¤Ï¥®¥¿¡¼Ì¡ÃÌ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤«¤é³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢º£Ç¯¤Ç30¼þÇ¯¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤Î30Ç¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢°¤Éô¤Ï¡ÖÀÎ¤µ¡¢¤Ê¤ó¤«¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤ÇEXILE¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸³Ú²°¤Î»þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢³§Àî¤¬¡Ö¤¢¤Ã¤¿¡¢¤¢¤Ã¤¿¡ªÃ¯¤«¤µ¤ó¤¬100±ß¶Ì¤òÍî¤È¤·¤¿¤é¤µ¡¢EXILE¤¬Á´°÷¤ÇÃµ¤·»Ï¤á¤¿¤ó¤À¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢°¤Éô¤¬¡Ö¤¤¤¤¿Í¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¡¡µÜÆ£»á¤â¡ÖEXILEÁ´°÷¡¢´ù¤Î²¼¤ËÀø¤Ã¤¿¤Î¡£EXILE°ì½Ö¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£²¶¡¢EXILE¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Á´°÷¤Ç100±ß¶Ì½¦¤Ã¤Æ¤Ê¡×¤È²ó¸Ü¡£³§Àî¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¤ÅÛ¤é¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢°¤Éô¤Ï¡Ö¤½¤Î¸å¤¹¤°Çä¤ì¤¿¤è¤Í¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡°¤Éô¤¬¡Ö¤¢¤Îº¢½¦¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¿¤Î¤¬¤É¤ÎEXILE¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¡×¤È¤â¤é¤¹¤È¡¢µÜÆ£»á¤Ï¡Ö¤â¤¦º£¤¤¤Ê¤¤¤è¡¢Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤è¡×¤È¥Ô¥·¥ã¥ê¡£¡ÖÀèÂå¤ÎEXILE¤À¤è¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢³§Àî¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡£°¤Éô¤â¡Ö¤¤¤¤¿Í¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡µÜÆ£»á¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÇä¤ì¤Æ¤¤¤¯¿Í¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¹Ô¤¤¤¬°ã¤¦¤ó¤À¤è¡×¤È¤â¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£