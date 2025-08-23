プロボクシングWBA、WBC世界バンタム級1位の那須川天心（27＝帝拳）が23日、地元の千葉県・松戸市の松戸中央公園で「天心祭」を開催した。祭りのイベントでは友人であるお笑いコンビ「霜降り明星」の粗品とのトークショーを実施した。

2年前に松戸市でのイベントでもトークショーを行った両者。粗品は、世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（32＝大橋）とWBC＆IBF世界バンタム級統一王者・中谷潤人（27＝M・T）との“頂上決戦”にも言及。今年3月、24年度年間優秀選手表彰式で対面した両者は、来年5月の東京ドーム決戦を約束した。対戦合意の握手を交わす2人の横で“ふて腐れ”気味だった那須川に対し、粗品は「あの見切れている天心、最高。めちゃくちゃよかった」とイジられると、那須川は苦笑い。

「倒してくれよ、いつか」と井上尚弥との“夢対決”へのエールを送られると「いつかやるよ、そりゃ。当たり前でしょ」と宣言。「まだ階級も違うし、僕はチャンピオンでもない。まだまだそういうことを言っても現実味もないし夢物語」と自らの立ち位置を理解しながらも「時が来れば」と将来的な対戦を見据えていることを明かした。

トークショーでは今年中に世界初挑戦することも明言。粗品から「勝ったらベルト？強いんや、天心」とイジられると「強いでしょ、なめてる？」と笑いを誘っていた。