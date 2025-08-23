食の大切さを知ってもらおうと秋田市で開かれたイベントにお笑い芸人の小島よしおさんが登場し、会場を盛り上げました。



小島よしおさん「SDGゼじゃないの？SDG…助けて、ズ？やばい、大事なとこ間違えちゃった、あー下手こいたー～SDG’sなのに、SDGゼと間違えた、でもそんなの関係ねぇ、はいおっぱっぴー」



おなじみのセリフを交えて登場した、お笑い芸人の小島よしおさんです。





イベントは農業や食への関心を高めてもらおうとJAなど県内16の団体が開いたもので、家族連れなどおよそ300人が集まりました。ゲストで登場した小島さんは以前、不規則な食生活が原因で病気になった経験から食の大切さを実感したといいます。小島さん「野菜やおコメやお肉もぞうですお魚もそうですけどいろんなものをバランスよく食べて筋トレして出来上がったのが先ほどのボディーですから。私たちができることはたぶんおコメをいっぱい食べること、出口っていうかね要は、需要の部分を私たちがしっかり作ること」子ども向けのライブなどで人気を集めている小島さん。食べ物に関するネタも披露して会場を盛り上げました。「力出る、力こぶ、たらふく食べようおコメ！」主催した団体は今後も、食の大切さを知ってもらう機会を増やし県内の生産者を応援していくことにしています。