徐々にリードを広げた高南が東月寒を破り準々決勝進出…衣斐小春が攻防両面で活躍／全中女子決勝T

8月23日、鹿児島で「令和7年度全国中学校体育大会 第55回全国中学校バスケットボール大会」女子決勝トーナメントが開幕。高石市立高南中学校（大阪府）が札幌市立東月寒中学校（北海道）を破り、準々決勝に駒を進めた。

前半は互角の戦いが繰り広げられ、29－25と高南の4点リードでハーフタイムに突入。後半でも点を取り合う展開が続いたが、要所で先発の衣斐小春や山田千喜がスコアを奪い、ジワジワと点差を広げていく。そのまま高南が逆転を許さず、最終スコア57－45で試合を制した。

白星を挙げた高南は、衣斐が23得点2リバウンド2アシスト2スティール、山田が14得点、伊田秀歌が9得点5リバウンド5アシストをマーク。トーナメント敗退となった東月寒は、木下咲弥が21得点17リバウンドのダブルダブルでチームを鼓舞した。

■試合結果



札幌市立東月寒中学校 45－57 高石市立高南中学校



東月寒｜11｜14｜10｜10｜＝45



高 南｜17｜12｜16｜12｜＝57

【動画】予選から華麗な連携を披露していた高南！