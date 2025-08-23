圧倒的な攻防を披露した京都精華学園が“100点ゲーム”で啓明を撃破／全中男子決勝T

8月23日、鹿児島で「令和7年度全国中学校体育大会 第55回全国中学校バスケットボール大会」男子決勝トーナメントが開幕。京都精華学園中学校（京都府）が札幌市立啓明中学校（北海道）に快勝を収め、ベスト8入りを果たした。

試合序盤から強烈な攻防で啓明を圧倒し、55－18の大量リードで前半を締めくくった京都精華。後半でもプレーの強度は落ちず、終盤にかけてベンチメンバーもコートに投入していく。ロスター全員が得点を挙げ、最終スコア111－38で京都精華が危なげなく勝利を手にした。

圧倒的な力を見せた京都精華は、岡修平が19得点4リバウンド3アシスト、井上裕斗と井上薫がともに12得点をマーク。悔しい敗戦となった啓明は、上坂千莉が15得点、佐藤汰月が12得点と奮闘した。

■試合結果



京都精華学園中学校 111－38 札幌市立啓明中学校



京都精華｜28｜27｜27｜29｜＝111



啓 明｜14｜4｜13｜7｜＝38

【動画】予選では梅丘と激闘を繰り広げた京都精華！