『ドラえもん 誕生日スペシャル』放送記念10エピソードが、TVerにて配信される。

テレビ朝日系で毎週土曜17時より放送中の『ドラえもん』は、ある日突然のび太君のところにやってきた22世紀の子守りロボット・ドラえもんが、ポケットから取り出したひみつ道具でみんなの願いを叶えてくれるちょっと不思議なお話。

9月6日の放送回では、ドラえもんの誕生日（9月3日）を祝うスペシャル企画として、映画の世界を体験できるひみつ道具「映画缶（かん）」をめぐるオリジナルエピソード『天空城の秘宝！～Legend of the True Hero～』を放送。だれもが憧れる“映画”の世界を舞台に、ドラえもんたちが映画のヒーロー＆ヒロインとなり、壮大なアドベンチャー物語が展開する。

ドラえもんはトレジャーハンター、のび太は西部劇の正義の保安官、しずかちゃんはスパイ映画の敏腕エージェントとなって映画の世界に入りこみ、ハラハラドキドキの大冒険に乗りだす。ところが、一同が楽しんでいた映画の世界に、予想外の異変が発生。はたして、ドラえもんたちは“天空城”の秘宝を探し当て、映画の世界から脱出することができるのか。

『ドラえもん 誕生日スペシャル』放送記念10エピソード・『のび太が犬になった？ ライター芝居』（2006年9月8日放送回）・『のび左エ門の秘宝』（2009年1月9日放送回）・『のび太の夢物語』（2009年1月16日放送回）・『戦国のび兵衛がんばれ』（2016年12月31日放送回）・『天井うらの宇宙戦争』（2017年8月4日放送回）・『ドラドラスパイ大作戦』（2018年1月26日放送回）・『けん銃王コンテスト』（2019年8月2日放送回）・『熱演カチンコ！！』（2012年11月9日放送回）・『ようこそ！ハリボテの城へ』（2017年4月14日放送回）・『人間味調味料』（2019年5月17日放送回）

（文＝リアルサウンド編集部）