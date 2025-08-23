「萌音ちゃんから『ぜひ観に来て』」上白石萌音に誘われ…伊原六花「すごかった」

女優の伊原六花（26歳）が、8月22日に放送されたラジオ番組「伊原六花のMBSヤングタウン」（MBSラジオ）に出演。上白石萌音からミュージカル「『ナイツ･テイルー騎士物語ー』ARENA LIVE」を「ぜひ観に来て」と誘われて、観に行ってきたと語った。



伊原六花が先日、ミュージカル「『ナイツ･テイルー騎士物語ー』ARENA LIVE」を観に行ったと切り出し、「（上白石）萌音ちゃんと連絡取ってる時に、有明の東京ガーデンシアター、萌音ちゃんのライブもそこやったかな。そこでライブバージョンの『ナイツ・テイル』をやってまして、萌音ちゃんから『ぜひ観に来て』と言われたので」と誘われたと話す。



伊原もテレビで上白石が「ナイツ・テイル」の曲を歌ったりする映像を見ていたため、ついに行くことができたが、「すごかったよ、もう」「萌音ちゃんの役がすごくよくてさ」「オーケストラの人とかもいてめっちゃ贅沢やったよ」と語った。