女子バレー日韓戦　“八百長レベル”の誤審に「恥ずかしい勝利」と韓国のファンから苦情相次ぐ「スポーツ精神からも外れる」

ネーションズリーグにも参加した韓国。日本との親善試合で不可解判定があった(C)Volleyball World

女子バレーの親善試合で韓国が日本に勝利した一戦が物議をかもしている。

8月16日に韓国の晋州で「2025コリア・インビテーショナル晋州国際女子バレーボール大会」の第4戦が行われたが、日本はキャプテンの石川真佑ら主力を欠くメンバーで臨み、セットカウント2ー3で敗れた。

【動画】日本代表の選手も唖然！韓国ファンも苦情の不可解判定のシーン

韓国にとっては2021年7月31日の東京五輪1次リーグ以来となる約4年ぶりの日本戦勝利となったが、審判の判定が韓国に偏っているとの見方が韓国国内でも強まっている。

問題のシーンとして、第5セットの10−10から韓国のスパイクとサーブが続けてインと判定された。ラインの外に落ちたように見える不可解な判定となったが、ビデオ判定の設備がないため、日本側の抗議も受け入れられなかった。