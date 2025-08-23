「千手」はなんて読む？「せんて」とは読まないので注意！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「千手」はなんて読む？

「千手」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、福岡県の地名で、ひらがな3文字です。 いったい、「千手」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「せんず」でした。 千手とは、福岡県朝倉市に位置する地名のこと。 朝倉市には、古代に斉明天皇の宮殿が置かれたとされる「朝倉橘広庭宮跡」があります。 ほかにも、北西部に広がる旧城下町「秋月地区」は「筑前の小京都」と呼ばれ、城門や石垣などの歴史的景観が今も残っていますよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『地名辞典オンライン』

・『ふくおか応援サイト』

・『クロスロードふくおか』

ライター Ray WEB編集部