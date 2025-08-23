「千手」はなんて読む？「せんて」とは読まないので注意！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「千手」はなんて読む？
「千手」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、福岡県の地名で、ひらがな3文字です。
いったい、「千手」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「せんず」でした。
千手とは、福岡県朝倉市に位置する地名のこと。
朝倉市には、古代に斉明天皇の宮殿が置かれたとされる「朝倉橘広庭宮跡」があります。
ほかにも、北西部に広がる旧城下町「秋月地区」は「筑前の小京都」と呼ばれ、城門や石垣などの歴史的景観が今も残っていますよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
