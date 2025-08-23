40・50代こそ【上下しまむら】で！ まるっと真似したい♡「サマ見えコーデ」

コスパよくおしゃれを楽しみたいものの、どのブランドをチェックすればいいか迷走中。そんな40・50代には、大人向け女性雑誌がプロデュースする【しまむら】の人気ブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】をリコメンド！ 上下ともシーズンリーズンの商品で完成するサマ見えコーデとアイテムをご紹介するので、ぜひまるっとお手本にしてみて。

印象的なコクーンパンツを一点投入でサマ見え

【SEASON REASON by Lin.&Red】「プルオーバー」\1,419（税込）、「デニムコクーンパンツ」\2,420（税込）

一点投入でベーシックな着こなしを格上げできそうなデニム素材のコクーンパンツを主役に。裾にかけてカーブした大胆なシルエットと大きめのポケットが、ワンツーコーデをサマ見えさせてくれます。パンツのデザインを活かすべく、トップスは長すぎない着丈のものをチョイス。ボリューム袖のプルオーバーなら、腕まわりを自然にカバーしつつ大人可愛い印象に着地しそうです。

ナチュラルテイストな装いにフリルで甘さをプラス

【SEASON REASON by Lin.&Red】「ボーダーレースプルオーバー」\1,419（税込）、「ペインターコクーンパンツ」\2,420（税込）

トレンド感のあるコクーンシルエットのペインターパンツは、デザイン性の高いボーダートップスと合わせれば主張が控えめに。トップスの裾にあしらわれたフリルがワンツーコーデに華やかさを足しつつ、腰やウエストまわりのカバー役を担ってくれそうです。甘口なフリルデザインのアイテムは、ナチュラルテイストなコーデを意識すると大人世代も取り入れやすくなるはず。

フォトT × バルーンスカートの旬度の高いワンツー

【SEASON REASON by Lin.&Red】「フォトグラフィックTシャツ」\1,089（税込）、「バルーンスカート」\2,189（税込）

フォトグラフィックTシャツ × バルーンスカートは、大人世代もすぐに真似したい旬度の高い組み合わせ。ぽわんと膨らんだバルーンシルエットやフォトグラフィックで遊び心を感じさせつつも、上下ともに落ち着いたデザインと着丈のものを選べば、エレガントな雰囲気を演出できそうです。プチプラのトレンドアイテムを取り入れるだけで、グッとコーデのシャレ感をUPさせられそう！

ひと癖デニムスカートをシアートップスで品よく

【SEASON REASON by Lin.&Red】「フラワーデザインプルオーバー」\1,419（税込）、「コクーンデニムスカート」\2,189（税込）

慣れ親しんだデニム素材のボトムスも、コクーンスカートなら一気にコーデが新鮮な印象に。さりげなくひと癖を感じるデザインなので、トップスに華やかなものを合わせても盛りすぎ感なくまとまりそう。シアー素材に花柄が浮かび上がるプルオーバーは、カジュアルなデニムコーデに大人っぽく上品な雰囲気も醸し出してくれそうです。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ