女優のミリー・ボビー・ブラウン（２１）とジェイク・ボンジョヴィ（２３）が、夫妻にとって第１子となる女児を養子に迎えたことを、ソーシャルメディアを通じて発表した。



【写真】ジェイクの父は世界的ロックバンドのボーカル もちろん日本でも大人気

昨年結婚したミリーとジェイクは、インスタグラムにて次のように綴っている。「この夏、養子縁組を通して可愛い女の子を迎えました。平穏とプライバシーの両方を保ちながら、子育てという素晴らしい次の章に踏み出せることを、心から楽しみにしています」「そして、私たちは３人になりました」「愛を込めて、ミリーとジェイク・ボンジョヴィより」



ネットフリックスドラマ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』で知られるミリーは、２０２１年にジェイクと交際を始め、２０２３年に婚約。幼い頃から母になることを夢見ていたという。ポッドキャスト番組『スマートレス』に出演した際、ミリーはこう語っている。「実は、私の母は２１歳で第一子を産んで、父は１９歳だったの。ジェイクと出会う前から、ずっとそう思っていたわ。赤ちゃんの頃も“赤ちゃん人形”が好きで、『ママが私にしてくれたように、私もママになりたい』って思っていたの」いつか「大家族」を築きたいという願いも、ミリーの中にずっとあったそうだ。



ジョイクは歌手ジョン・ボン・ジョヴィの息子としても知られている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）