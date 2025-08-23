俳優・タレントの松村沙友理さんが自身のYouTubeチャンネルで、激辛ちゃんぽんに挑んだ様子を公表しました。



【写真を見る】【 松村沙友理 】激辛ちゃんぽんに汗だくチャレンジ「肌キレイになった気がする…？」 麺2種類に餃子と炒飯で大満足



松村さんは、有名ちゃんぽん店の「リンガーハット」に来店。シンプルなちゃんぽんを始めとして、数多くの味付けバリエーションに感心。さらに「夏」の期間限定「トムヤムクンちゃんぽん」に惹かれた様子です。







松村さんは今回も “より多くのメニュー” を楽しむべく、「長崎ちゃんぽん」は麺少なめを選び「半チャーハン」「ぎょうざ3個」を追加。さらに「トムヤムクンちゃんぽん」と「追いパクチー単品」を注文します。







注文が全て届くと卓上はいっぱいに。「長崎ちゃんぽん」のスープを一口すすった松村さんは「うめぇ〜〜〜！」と感嘆。「なんでこんなに美味しいんだろう、このちゃんぽんってやつは…！」とつぶやきながら一心に麺と野菜を食べていきます。







あっというまにちゃんぽんの麺と野菜を完食した松村さんは半チャーハンの丼を手に取り、ちゃんぽんのスープと交互に楽しむ「コンビネーション」を披露。「はぁ〜おいし〜！」と恍惚の表情を見せます。







「長崎ちゃんぽん」と半チャーハンを完食した松村さんは、いよいよトムヤムクンちゃんぽんにチャレンジ。追いパクチーを丸ごとどっさり麺にかぶせ、どんどん食べていく松村さんは「食べれば食べるほど辛さが出てきて」「夏に良い汗かけそうな辛さです！」と食レポ。途中で辛いのが得意なマネージャーさんにも手伝ってもらうことにしたときは「自分が情けねぇです…」と悔しがっています。







しかし「ぎょうざ3個」を丁寧に食して気を取り直した松村さんは、マネージャーさんから戻ってきたトムヤムクンちゃんぽんを最後まで堪能。「うまっ！」「辛っ！」と味のダブルパンチを楽しみつつ、目は潤み汗がにじんで、髪をかきあげながらラストスパート。「辛いと分かってるのにスープを飲んでしまう…」と完食した松村さんは、「肌 キレイになった気がする…？」と、まさに “美食” を堪能した模様でした。

【担当：芸能情報ステーション】