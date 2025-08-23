ÁÇ¿¶¤ê¤Ï¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¡Ú¥Ç¥¤ëÁª¼ê¤ò°é¤Æ¤ëÊýË¡¡Û
¡Ú½¬ÆÀ¥ì¥Ù¥ë¡§¡ú¡ù¡ù¡ù¡ù¡Û
¹Ã»Ò±àÍ¥¾¡¹»¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿¸µ¹â¹»Ìîµå´ÆÆÄ¤¬¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¥³¡¼¥Á¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿¥Ç¥¤ëÁª¼ê¤ò°é¤Æ¤ëÊýË¡¡ªÂè6²óÌÜ¤Îº£²ó¤Ï¡ÖÁÇ¿¶¤ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£°ËÆ¦¸¶ÀèÀ¸¤¬ÁÇ¿¶¤ê¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤ÆÃí°ÕÅÀ¤Ê¤É¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÂÇ·âÎý½¬¤Î¡Ö¼Á¡×¤È¡ÖÎÌ¡×¡ä
¾¯Ç¯Ìîµå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÁÇ¿¶¤ê¤ÏºÇ¤â¥Ý¥Ô¥å¥é¡¼¤ÊÎý½¬ÊýË¡¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Îµ°Æ»¡Ê¥³¡¼¥¹¤äµå¼ï¡Ë¤ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Îµ°Æ»¤Ê¤É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¿¶¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¿¤À¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¼Â¤Ï¤«¤Ê¤êÆñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤Îý½¬¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÁÇ¿¶¤ê¤Ï¡Öµ»½ÑÎý½¬¡×¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤Î°ì¼ï¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤ÏÁÇ¿¶¤ê¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ò´ÊÃ±¤ËÀ°Íý¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ã¥á¥ê¥Ã¥È¡ä
¡¦¥Ð¥Ã¥È¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¤Ç¤¤ë
¡¦°ì¿Í¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÎý½¬¤¬¤Ç¤¤ë
¡ã¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¡ä
¡¦¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¼ÂºÝ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÈÐªÎ¥¤¬¤¢¤ë
¡¦ÎÌ¤òµá¤á²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢²áÅÙ¤ÊÆ°¤¤Ç¹ø¤òÄË¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬Áý²Ã¤¹¤ë
¼¡¤ËÂÇ·âÎý½¬¤Î¡Ö¼Á¡×¤È¡ÖÎÌ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ°Íý¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ Îý½¬»î¹ç
¢ ¹ÈÇòÀï
£ ¥·¡¼¥ÈÂÇ·â
¤ ¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â
¥ ¥±¡¼¥¸ÂÇ·â¡Ê¥È¥ê¥«¥´¤Ç¤Î¥Þ¥·¥óÂÇ·â¡Ë
¦ ¥Õ¥í¥ó¥È¥È¥¹
§ ¥¹¥¿¥ó¥É¥Æ¥£¡¼
¨ ÁÇ¿¶¤ê
Îý½¬¤Î¡Ö¼Á¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡ ¤Î¡ÖÎý½¬»î¹ç¡×¤¬ºÇÂç¤È¤Ê¤ê¡¢¨ ¤Î¡ÖÁÇ¿¶¤ê¡×¤¬ºÇ¾®¤È¤Ê¤ê¡¢Îý½¬¤Î¡ÖÎÌ¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¨ ¤Î¡ÖÁÇ¿¶¤ê¡×¤¬ºÇÂç¡¢¡ ¤Î¡ÖÎý½¬»î¹ç¡×¤¬ºÇ¾®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬¹â¹»Ìîµå¤Î´ÆÆÄ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¥Á¡¼¥àÎý½¬¤Î»þ´Ö¤Ç¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±£ ¡Ö¥·¡¼¥ÈÂÇ·â¡×¤È¤ ¡Ö¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¡×¤ÎÎý½¬¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¸Ä¿ÍÎý½¬¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ï¥ ¡Ö¥±¡¼¥¸ÂÇ·â¡Ê¥È¥ê¥«¥´¤Ç¤Î¥Þ¥·¥óÂÇ·â¡Ë¡×¡¢¦ ¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È¥È¥¹¡×¡¢§ ¡Ö¥¹¥¿¥ó¥É¥Æ¥£¡¼¡×¤Ë¶á¤¤Îý½¬¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢³ØÆ¸Ìîµå¤Î¸½¾ì¤Ç¤â¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¡¢Á´°÷¤Ç¥«¥¦¥ó¥È¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÁÇ¿¶¤ê¡×¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÎý½¬¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡ãÁÇ¿¶¤ê¤Ï¾®³ØÀ¸¤Ë¤ÏÉé²Ù¤¬Âç¤¤¤¡ä
¡Ö¤â¤Ã¤È¶¯¤¯ÁÇ¿¶¤ê¤·¤Ê¤µ¤¤¡ª¡¡¤â¤Ã¤È¹ø¤ò²ó¤·¤Ê¤µ¤¤¡×
¤è¤¯¸½¾ì¤Î»ØÆ³¼Ô¤«¤éÊ¹¤¯¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¾®³ØÀ¸¤ËÁÇ¿¶¤ê¤òÌµÍý¤ËÂ¿¤¯¤ä¤é¤»¤ë¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë´í¸±¤Ç¤¹¡£
¹øÄÇ¤Î²óÀû²ÄÇ½³ÑÅÙ¤Ï5ÅÙ¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤Î¤Ç¹ø¤Ï¤Û¤È¤ó¤É²ó¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²óÀû±¿Æ°¤Ë»È¤¦¤Î¤Ï¶»ÄÇ¡Ê¶»¤ä¸ªÉÕ¶á¡Ë¤ä¸Ô´ØÀá¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¹ø¤½¤Î¤â¤Î¤òÌµÍýÌðÍý²ó¤¹¤È¤«¤Ê¤ê¤ÎÉé²Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹ø¤ò²ó¤»¡×¤È¤¤¤¦»ØÆ³¼Ô¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤É¤âÃ£¤Ï²ó¤ê¤â¤·¤Ê¤¤¹ø¤òÌµÍý¤Ë²ó¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¹øÄÇÊ¬Î¥¾É¡×¤òÍ¶È¯¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤«¤Ê¤êÂç¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¹øÄÇÊ¬Î¥¾É¡×¤ÏÄ¾¤°¤ËÈ¯¾É¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¾®³ØÀ¸»þÂå¤ÎÌµÍý¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤ÆÃæ³Ø¡¢¹â¹»¤ÇÈ¯¾É¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬¹â¹»¤Ç´ÆÆÄ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤â¡¢¹øÄÇÊ¬Î¥¾É¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¹â¹»Æþ³Ø»þ¤Î¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¡¢¸ª¡¢Éª¡¢¹ø¤Ë¸Å½ý¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤¬¤·¤Ð¤·¤Ð¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¹üÀÞº¯¤ä¡¢Í·Î¥Æð¹ü¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤º¤ì¤â¾®Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë¸Î¾ã¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜ¿Í¤ÏÄË¤ß¤ò²æËý¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Ìµ¼«³Ð¤Î¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾®³ØÀ¸¤ËÁÇ¿¶¤ê¤ò¤µ¤»¤ë¤Ê¤é¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤²¤Æ¤¢¤²¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤ª¿¬¤ò²ó¤½¤¦¡×
¡ÖÁ°¤Î¸ª¤È¸å¤í¤Î¸ª¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×
¶¯¤¯¿¶¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¶¯¤¯¿¶¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÁÇ¿¶¤ê¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Áª¼ê¸Ä¿Í¤Î»×¤¤¤ä¥Á¡¼¥à¤ÎÊý¿Ë¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï°ì³µ¤ËÁÇ¿¶¤ê¤¬Àµ¤·¤¤¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Àº¿ÀÏÀ¤Ç¡ÖËèÆü£±£°£°²ó¿¶¤ì¡×¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¿¶¤é¤»¤ë¤³¤È¤ò¶¯Í×¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¸µ¹â¹»Ìîµå´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡ä
ÁÇ¿¶¤ê¤Ï¿ôÂ¿¤¯¿¶¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤»¤º¡¢¡Ö¸½ºß¤Î¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¡×¤ÈÂª¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾å¼ê¤¯ÂÇ¤Æ¤Ê¤¯¤ÆÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Êµå¼ï¡¢¥³¡¼¥¹¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ÆÁÇ¿¶¤ê¤ò¤·¤Æ¡Ö¤â¤¬¤¤¤Æ¤ß¤ë¡×¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÈÂÐÏÃ¤¹¤ë¥¥Ã¥«¥±¤òÄÏ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾å¼ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎÎý½¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤ò´Þ¤á¤¿»×¹Í¤ò°é¤Æ¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¤·¤ÆÁÇ¿¶¤ê¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®³ØÀ¸¤Ç¡¢Ìîµå¤¬Âç¹¥¤¡¢»þ´Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð³°Í·¤Ó¤È¤·¤ÆÊÉÅö¤Æ¤äÁÇ¿¶¤ê¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»Ò¤É¤â¤Ï¡¢¤½¤ÎÍ·¤Ó¤Ç¤ÏÉé²Ù¤Î¶¯¤µ¤¬¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê²ø²æ¤ò¤¢¤Þ¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¡£Í·¤Ó¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÏÌµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
²¿»ö¤Ë¤âÅ¬ÅÙ¤Ê¶¯ÅÙ¤ÈÎÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¿Æü¤Ë²¿¤â¤ä¤é¤º¤ËÅÚÆü¤À¤±¤ÎÎý½¬¤À¤È¸Î¾ã¤¹¤ë³ÎÎ¨¤ÏÁý²Ã¤·¤Þ¤¹¡£Ê¿Æü¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä¸Ä¿ÍÎý½¬¤ò¤¹¤ë¡£µÙÆü¤Ï¥Á¡¼¥àÎý½¬¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¹Ô¤¤¡¢¸Ä¿ÍÎý½¬¤ÎÉé²Ù¤ò¸º¤é¤»¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃø¡§°ËÆ¦¸¶¿¿¿Í¡¿´ë²è¡¦ÊÔ½¸¡§¥ä¥¥å¥¤¥¯¡Ë°ËÆ¦¸¶¿¿¿Í¡Ê¤¤¤º¤Ï¤é¡¦¤Þ¤µ¤È¡Ë
Ìîµå»ØÆ³¼Ô¡£¹â¹»¿ô³Ø²Ê¶µ°÷¡£ÎáÏÂ£´Ç¯12·î¤Ç¿ÀÆàÀî¸©Î©ÀîÏÂ¹â¹»ÌîµåÉô´ÆÆÄ¤ò¹ß¤ê¤ÆÎáÏÂ£µÇ¯£´·î¤Ë°ÛÆ°¡£¸½ºß¤ÏÄ¹ÃËÌîµåÉô¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤È¤·¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Ê¤¬¤éÍÄ¾®³ØÀ¸¡ÁÂç³Ø¼Ò²ñ¿Í¤Þ¤ÇÉý¹¤¯»ØÆ³Ãæ¡£¹â2¡¢Ãæ1¡¢¾®3¤Îµå»ù¤ÎÉã¿Æ¡£