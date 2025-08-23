Ê¡»³²í¼£¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¥é¥¸¥ª¤Ø¤Î°¦¸ì¤ë¡¡ÉÔÅ¬ÀÚ²ñ¹ç¤Ï¸ÀµÚ¤»¤º
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÊ¡»³²í¼£¡Ê£µ£¶¡Ë¤¬£²£³Æü¡¢£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡£Æ£Í¡ÖÊ¡»³²í¼£¡¡Ê¡¤Î¥é¥¸¥ª¡×¤Ë½Ð±é¡£¥é¥¸¥ª¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¡»³¤Ï£Ï£Ò£É£Ã£Ï£Î¡¡£Î£Å£×£Ó¤¬¿·Àß¤·¤¿¡Ö¹¥¤¤Ê¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÊÔ¡¦ÇÐÍ¥ÊÔ¡×¤Ç£±°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼Îò£³£´Ç¯¤ò¸Ø¤ëÊ¡»³¤Ï¡Ö¥é¥¸¥ª¤ÏÀ¸³è¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥é¥¸¥ª¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï°ìÊýÄÌ¹ÔÅª¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÃæ¤Ç¥é¥¸¥ª¤È¤¤¤¦ÇÞÂÎ¤Ï¡¢Áê¸ß´Ø·¸¡¢¸ÀÍÕ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡¢È¯¸À¤Î¿¿°Õ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡¢»×¤¤¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤¬ºÇ¤âÇ»Ì©¤Ê¶õ´Ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌ¥ÎÏ¤òÎÏÀâ¤¹¤ë¤È¡Ö¥é¥¸¥ª¤ÏÀ¸³è¤Ç¤¢¤ë¤·¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÏÍ§¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡»³¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï½÷À¥»¥Ö¥ó¥×¥é¥¹¤¬£±£¸Æü¡¢Ê¡»³¤¬²áµî¤Ë¥Õ¥¸¸µÀìÌ³¤ÎÂçÂ¿Î¼»á¤¬¼çºÅ¤·¤¿²ñ¿©¤Ç²¼¥Í¥¿¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢»²²Ã¤·¤¿½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬ÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤¿¤ÈÊóÆ»¤·¤¿¡£Ê¡»³¤Ï½÷À¥»¥Ö¥ó¥×¥é¥¹¡¢Æ±ÆüÈ¯Çä¤Î½÷À¥»¥Ö¥ó¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼áÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ë¤ÏÁûÆ°¸å½é¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢»öÁ°¼ýÏ¿¤È¤¤¤¦ÂÎÀ©¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤«¡¢ÁûÆ°¤Ø¤Î¸ÀµÚ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£