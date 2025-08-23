兒玉遥、圧巻美脚際立つダイビングショット公開「全てが美しい」「神秘的」と反響
【モデルプレス＝2025/08/23】元HKT48で女優の兒玉遥が22日、自身のInstagramを更新。ダイビングをした際の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】兒玉遥、ウェットスーツ姿で美脚スラリ
兒玉は「summer 海は心の栄養」とつづり、ダイビングをした際の写真を投稿。ウェットスーツを着用してダイビングを楽しむ姿や、美しいビーチで両手を広げてポーズを決める姿が収められている。
この投稿に、ファンからは「全てが美しい」「神秘的」「スタイル抜群」「楽しそうで癒やされる」「美脚すぎる」「最高の写真」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
