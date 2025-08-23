日向坂46金村美玖、丹生明里のために作った手料理公開「豪華」「さすがの腕前」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/08/23】日向坂46の金村美玖が22日、自身のInstagramストーリーズを更新。元日向坂46の丹生明里のために作った手料理を公開し、反響が寄せられている。
【写真】日向坂46メンバー「おしゃれ」と話題の彩り豊かな手料理
金村は「今日はにぶさんのお誕生日です（遅）料理頑張りました！！」とつづり、2月に誕生日を迎えた丹生のためにつくった手料理を公開。食卓にはベーコンやゆで卵が盛り付けられたシーザーサラダ、スモークサーモンとクリームチーズのカナッペ、タコとじゃがいも、ブロッコリーのオイル炒めなどの料理がズラリと並んでいる。また、丹生も自身のInstagramストーリーズを更新し、「アイスも食べたよー手料理ありがとう！！！！美味しかったー！」と明かしている。
この投稿に、ファンからは「おしゃれすぎる」「豪華」「彩りが綺麗」「さすがの腕前」「料理上手すぎて惚れる」「仲良くて尊い」など絶賛の声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】日向坂46メンバー「おしゃれ」と話題の彩り豊かな手料理
◆金村美玖、丹生明里のために作った手料理披露
金村は「今日はにぶさんのお誕生日です（遅）料理頑張りました！！」とつづり、2月に誕生日を迎えた丹生のためにつくった手料理を公開。食卓にはベーコンやゆで卵が盛り付けられたシーザーサラダ、スモークサーモンとクリームチーズのカナッペ、タコとじゃがいも、ブロッコリーのオイル炒めなどの料理がズラリと並んでいる。また、丹生も自身のInstagramストーリーズを更新し、「アイスも食べたよー手料理ありがとう！！！！美味しかったー！」と明かしている。
この投稿に、ファンからは「おしゃれすぎる」「豪華」「彩りが綺麗」「さすがの腕前」「料理上手すぎて惚れる」「仲良くて尊い」など絶賛の声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】