「ネタじゃなくてほんとに出るんだ！」『地球の歩き方』、ついに存在しない国「ハプスブルク帝国」編発売！
「ネタじゃなくてほんとに出るんだ！」『地球の歩き方』、ついに存在しない国「ハプスブルク帝国」編発売！
旅行ガイドブック『地球の歩き方』（Gakken）の公式X（旧Twitter）は8月22日、投稿を更新。ついに『地球の歩き方 ハプスブルク帝国』を発売することを報告しました。
【画像】『地球の歩き方 ハプスブルク帝国』表紙
「シリーズで買います」同アカウントは「お待たせしました！リクエストにお応えして『地球の歩き方 ハプスブルク帝国』、作ってしまいました。ちょっとした妄想から始まった企画でしたが、調べて、書いて、直して……存在しない国のガイドブックなのであれこれ時間と手間がかかり、気づいたら3年。やっとお届けできます 近日発売です」とつづり、1枚の画像を投稿。一般ユーザーの「『地球の歩き方 ハプスブルク帝国』とかあったら絶対面白そう。今はもう存在しない国の『地球の歩き方』ってなんというかものすごくロマンがある気がする」とのポストを引用しています。
コメントでは、「おお。次は『オスマン帝国』をぜひ」「『地球の歩き方 ベネチア共和国』を希望します」「表紙の『歴史時代シリーズ』の文字が嬉しいです。シリーズで買いますので、うっかりタイムスリップしてしまったときに役立つガイドブックをお願いいたします」「ネタじゃなくてほんとに出るんだ！」「おっと、これは楽しい」など、さまざまな声が寄せられました。
「戦国」も発売予定公式Webサイトでは、「歴史時代」シリーズとして「ハプスブルク帝国」のほかに、「戦国」も発売予定であることが確認できます。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:多町野 望)
外部サイト