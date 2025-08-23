夫ヒョンビンも嫉妬？『愛の不時着』女優ソン・イェジン、息子に愛情たっぷりの朝ごはんを準備

女優ソン・イェジンが息子のために朝ごはんを準備し、温かい愛情を見せた。

8月23日、ソン・イェジンは自身インスタグラムを更新。

キャプションには「My baby's breakfast（私の赤ちゃんの朝ごはん）」という文章を綴り、写真を公開した。

写真のなかには、ソン・イェジンが息子のために準備した朝ごはんが捉えられた。きのこやじゃがいも、オリーブにチーズをのせたグラタンと見られる料理からは、彼女の料理の腕前とセンスがうかがえる。

（写真＝MSTEAMエンターテインメント）左からヒョンビン、ソン・イェジン

（写真＝ソン・イェジンInstagram @yejinfoot_official）

ソン・イェジンの料理の腕前は芸能界でも有名だ。彼女は俳優ヒョンビンと結婚後、妊娠しているなかでも、彼を支えながら料理の腕前を披露した。

当時、彼女は韓国料理から洋食までどんなメニューでも作ることができ、美味しい食べ物をさらに美味しそうに見せるプレーティングの実力もプロ級だった。

なお、ソン・イェジンとヒョンビンは去る2018年に映画『ザ・ネゴシエーション』を通じて出会い、交際を始め、結婚した。そして、2022年11月に息子が生まれた。

（記事提供＝OSEN）

◇ソン・イェジン プロフィール

1982年1月11日生まれ。化粧品のCMモデルとして1999年にデビュー。2001年のドラマ『おいしいプロポーズ』の主演に抜擢され、以降はドラマ『夏の香り』、映画『ラブストーリー』など数多くの作品に出演。日本では、映画『私の頭の中の消しゴム』で知名度を上げた。2020年、ヒョンビンと共演したドラマ『愛の不時着』で好演。2021年1月にヒョンビンとの交際を認め、2022年3月に結婚式を挙げた。同年11月に男児を出産した。