◆女子プロゴルフツアー ＣＡＴレディース 第２日（２３日、神奈川・大箱根ＣＣ＝６６５２ヤード、パー７２）

１９年大会覇者で今季レギュラーツアー初出場の浅井咲希（小杉ＣＣ）は２バーディー、７ボギー、１ダブルボギーの７９と崩し、通算１４オーバーで最下位の１０２位で予選落ちした。

インスタートの前半は４ボギー。後半も強風や速いグリーンに苦戦してボギーを重ねたが、７番、９番でバーディーを奪った。第１日と同じ７９とスコアを落としたが、「昨日よりはまだいいゴルフできていたと思う。ちょっとずつダメな原因や、こういうことをもうちょっとやらないといけないとかも、今日けっこう明確になったから、それが収穫かなと思う」と語った。

２３年６月に第１子の男児を出産。復帰後のレギュラーツアーは昨年が出場した全４戦で予選落ちし、今季は今大会が初出場となった。「もちろん、私もずっとシードで戦っていた時もあるし、勝ってるので、どのレベルが通用するかも分かるし、はるかに自分の実力が足りてないっていうのが見て体験して感じた。このＣＡＴのためにたくさん球持って練習してきたけど、もうちょっと細かい動きだったり、試合とのギャップをどういう風に克服していくかをもう一回考えて、また次の試合に向けてやろうかなと思う」と次戦を見据えた。

今後の出場試合については「ステップ（下部ツアー）の方もウェイティングとかでいく形にはなるけど、でもＱＴはあるので。とりあえずウェイティングに行って出られる時は試合に備えて、試合には出られるかなと思いながら練習もして準備をしたい」と話した。