石破首相と、23日に来日した韓国の李在明大統領の首脳会談が先ほど始まりました。総理官邸前から中継です。

首脳会談は非公開の少人数会合から始まったものとみられます。対日強硬派とみられてきた李大統領が、二国間外交の最初の訪問先として日本を選んだことを、日本政府関係者は一様に歓迎しています。

会談で両首脳は、首脳同士の相互訪問、いわゆる「シャトル外交」を活発化させることや、中国・北朝鮮を念頭に日米韓の安全保障協力の強化を確認します。

その上で「安定的で未来志向」の関係構築を掲げた合意文書を結ぶ見通しです。さらに、会談後には共同記者会見に臨みます。

韓国の大統領が同盟国のアメリカよりも先に日本を訪れるのは、異例のことです。

実は李大統領、就任前は対日強硬派とみられていました。ある外務省関係者は「大統領は現実主義の外交観を持っている。外交上、日本と対立しても良いことは何にもない」と分析しています。

日韓の懸案である慰安婦や、いわゆる元徴用工をめぐる訴訟の問題について、韓国大統領府の高官は過去の政権の合意を覆すことはしない方針を示しています。

両国の歴史認識が合意文書に、どのように盛り込まれるかも焦点です。