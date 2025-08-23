◆第１０７回全国高校野球選手権大会最終日 ▽決勝 沖縄尚学３―１日大三（２３日・甲子園）

１４年ぶりの甲子園決勝アルプスには、日大三愛にあふれた卒業生の姿があった。同校吹奏楽部ＯＢの清水幸さん（７４）は、準々決勝から応援に駆けつけた。普段は２つのフルートオーケストラを掛け持ちし、音楽漬けの毎日。準決勝までの２試合は自慢の美音を響かせた。決勝は演奏せず、吹奏楽部ＯＢの仲間たちと声援を送った。「甲子園での思い出は色々あるね」とグラウンドを見つめた。

日大三中２年時に初めて聖地のアルプスで演奏した。当時は男子校で、学生は全員丸刈り。「共学になってずいぶん雰囲気が変わった」と当時を振り返った。以前はＯＢ楽団があり、定期演奏会でステージに上がる機会もあったが新型コロナウイルスのあおりも受けて、どちらもなくなった。「学校とのつながりもずっと残しておきたい」と甲子園での演奏活動を続けている。

２０１１年の決勝は仕事の都合で来られなかったため、今年が初めての決勝の舞台。「最高です。仲間と一緒に応援できて」。日本一まであと一歩のところで敗れたが「こんなに甲子園で連泊したことないよ」と長い夏にしてくれた後輩たちへ感謝した。