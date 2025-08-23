8月23日、札幌競馬場で行われた10R・2025オールスターJ第1戦（3歳上2勝クラス・芝1200m）は、坂井瑠星騎乗の3番人気、ハートホイップ（牝6・美浦・蛯名利弘）が勝利した。クビ差の2着にマルプリ（牝5・美浦・青木孝文）、3着に1番人気のルシード（牡3・美浦・田島俊明）が入った。勝ちタイムは1:09.0（良）。

2番人気でC.ルメール騎乗、カラヴァジェスティ（牡3・美浦・奥村武）は、11着敗退。

混戦のゴール前を制する

札幌競馬場で開幕したワールドオールスタージョッキーズ（WASJ）の第1戦は、坂井瑠星騎手騎乗の3番人気ハートホイップが混戦を制して勝利。シリーズの初戦を飾り、幸先の良いスタートを切った。2着にはアルゼンチンのゴンサルベス騎手が入線。夏の恒例イベントとなったWASJは、2日間・計4レースの合計得点で個人およびチームの栄冠が争われ、1着馬の騎手には30ポイントが与えられる。

ハートホイップ 28戦4勝

（牝6・美浦・蛯名利弘）

父：ジョーカプチーノ

母：ドキドキマドンナ

母父：クロフネ

馬主：ノルマンディーサラブレッドレーシング

生産者：聖心台牧場

【全着順】

1着 ハートホイップ 坂井瑠星

2着 マルプリ F.ゴンサルベス

3着 ルシード 横山典弘

4着 テラステラ T.ハマーハンセン

5着 ゴールドスター 横山武史

6着 アップストローク 戸崎圭太

7着 スクルプトーリス K.ティータン

8着 オンザブルースカイ A.バデル

9着 トーセントラム C.トーレス

10着 ジャガード 武豊

11着 カラヴァジェスティ C.ルメール

12着 スミレファースト 北村友一

13着 ラホーヤストーム C.ウィリアムズ

14着 ダイヤモンドフジ 本田正重