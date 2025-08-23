Ｃ大阪がシーズンダブルを決めるか　神戸がリベンジでリーグ戦連勝か　スタメン発表

◆明治安田 Ｊ１リーグ▽第２７節 Ｃ大阪―神戸（２３日・ヨドコウ桜スタジアム）

関西のクラブ同士の対決となる一戦は、スタメンが発表された。

ホームでシーズンダブルを狙うＣ大阪は、前節・町田戦（Ｇスタ、０●３）に敗れ、上位との連戦で勝ち点３を奪いたいところ。リーグ２位の１１得点を挙げているＦＷラファエルハットンは警告の累積で不在だが、ＦＷ中島元彦、ＭＦ香川真司が前のポジションで攻撃を引っ張る。ＭＦ平野佑一もベンチ入りを果たした。

現在２位の神戸は、勝てば町田の勝敗次第で首位浮上もあり得る一戦。ＤＦ山川哲史は、広島戦では前半のみで交代したがこの日もスタメン出場。ＦＷ武藤嘉紀も復帰後初スタメンとし、この日も役者はそろった。

両チームのスタメンは以下の通り。

【Ｃ大阪】

ＧＫ 福井光輝

ＤＦ ディオンクールズ、井上黎生人、畠中槙之輔、大畑歩夢

ＭＦ 香川真司、田中駿汰、吉野恭平

ＦＷ 中島元彦、本間至恩、ルーカスフェルナンデス

ベンチメンバー キムジンヒョン、奥田、西尾、平野、喜田、阪田、柴山、チアゴアンドラーデ、ヴィトールブエノ

【神戸】

ＧＫ 前川黛也

ＤＦ 鍬先祐弥、マテウストゥーレル、山川哲史、永戸勝也

ＭＦ 扇原貴宏、井手口陽介、井出遥也、ジェアンパトリッキ

ＦＷ 武藤嘉紀、宮代大聖

ベンチメンバー 新井、本多、酒井、岩波、飯野、汰木、グスタボクリスマン、大迫、エリキ