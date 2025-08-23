Ｃ大阪がシーズンダブルを決めるか 神戸がリベンジでリーグ戦連勝か スタメン発表
◆明治安田 Ｊ１リーグ▽第２７節 Ｃ大阪―神戸（２３日・ヨドコウ桜スタジアム）
関西のクラブ同士の対決となる一戦は、スタメンが発表された。
ホームでシーズンダブルを狙うＣ大阪は、前節・町田戦（Ｇスタ、０●３）に敗れ、上位との連戦で勝ち点３を奪いたいところ。リーグ２位の１１得点を挙げているＦＷラファエルハットンは警告の累積で不在だが、ＦＷ中島元彦、ＭＦ香川真司が前のポジションで攻撃を引っ張る。ＭＦ平野佑一もベンチ入りを果たした。
現在２位の神戸は、勝てば町田の勝敗次第で首位浮上もあり得る一戦。ＤＦ山川哲史は、広島戦では前半のみで交代したがこの日もスタメン出場。ＦＷ武藤嘉紀も復帰後初スタメンとし、この日も役者はそろった。
両チームのスタメンは以下の通り。
【Ｃ大阪】
ＧＫ 福井光輝
ＤＦ ディオンクールズ、井上黎生人、畠中槙之輔、大畑歩夢
ＭＦ 香川真司、田中駿汰、吉野恭平
ＦＷ 中島元彦、本間至恩、ルーカスフェルナンデス
ベンチメンバー キムジンヒョン、奥田、西尾、平野、喜田、阪田、柴山、チアゴアンドラーデ、ヴィトールブエノ
【神戸】
ＧＫ 前川黛也
ＤＦ 鍬先祐弥、マテウストゥーレル、山川哲史、永戸勝也
ＭＦ 扇原貴宏、井手口陽介、井出遥也、ジェアンパトリッキ
ＦＷ 武藤嘉紀、宮代大聖
ベンチメンバー 新井、本多、酒井、岩波、飯野、汰木、グスタボクリスマン、大迫、エリキ