Ｃ大阪がシーズンダブルを決めるか　神戸がリベンジでリーグ戦連勝か　スタメン発表

写真拡大

◆明治安田　Ｊ１リーグ▽第２７節　Ｃ大阪―神戸（２３日・ヨドコウ桜スタジアム）

　関西のクラブ同士の対決となる一戦は、スタメンが発表された。

　ホームでシーズンダブルを狙うＣ大阪は、前節・町田戦（Ｇスタ、０●３）に敗れ、上位との連戦で勝ち点３を奪いたいところ。リーグ２位の１１得点を挙げているＦＷラファエルハットンは警告の累積で不在だが、ＦＷ中島元彦、ＭＦ香川真司が前のポジションで攻撃を引っ張る。ＭＦ平野佑一もベンチ入りを果たした。

　現在２位の神戸は、勝てば町田の勝敗次第で首位浮上もあり得る一戦。ＤＦ山川哲史は、広島戦では前半のみで交代したがこの日もスタメン出場。ＦＷ武藤嘉紀も復帰後初スタメンとし、この日も役者はそろった。

　両チームのスタメンは以下の通り。

【Ｃ大阪】

ＧＫ　福井光輝

ＤＦ　ディオンクールズ、井上黎生人、畠中槙之輔、大畑歩夢

ＭＦ　香川真司、田中駿汰、吉野恭平

ＦＷ　中島元彦、本間至恩、ルーカスフェルナンデス

ベンチメンバー　キムジンヒョン、奥田、西尾、平野、喜田、阪田、柴山、チアゴアンドラーデ、ヴィトールブエノ

【神戸】

ＧＫ　前川黛也

ＤＦ　鍬先祐弥、マテウストゥーレル、山川哲史、永戸勝也

ＭＦ　扇原貴宏、井手口陽介、井出遥也、ジェアンパトリッキ

ＦＷ　武藤嘉紀、宮代大聖

ベンチメンバー　新井、本多、酒井、岩波、飯野、汰木、グスタボクリスマン、大迫、エリキ