¡Ú¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¾Þ¡ÛA.¥Ð¥Ç¥ëµ³¾è ¥¹¥È¡¼¥à¥µ¥ó¥À¡¼¤¬³Ê¾åÁê¼ê¤Ë4ÇÏ¿Èº¹°µ¾¡¤Î½é¾¡Íø
¡¡8·î23Æü¡¢»¥ËÚ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿9R¡¦¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¾Þ¡Ê2ºÐ¥ª¡¼¥×¥ó¡¦¼Ç1500m¡Ë¤Ï¡¢A.¥Ð¥Ç¥ëµ³¾è¤Î4ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¹¥È¡¼¥à¥µ¥ó¥À¡¼¡Ê²´2¡¦·ªÅì¡¦°ÂÃ£¾¼É×¡Ë¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£4ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë¥È¡¼¥¢¥µ¥¸¥¿¥ê¥¦¥¹¡Ê²´2¡¦ËÌ³¤Æ»¡¦º´¡¹ÌÚ¹ñÌÀ¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥È¥ê¥¹¥Æ¥£¡ÊÌÆ2¡¦ËÌ³¤Æ»¡¦ÅÄÃæ½ß»Ê¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:29.7¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡1ÈÖ¿Íµ¤¤Çºä°æÎÜÀ±µ³¾è¡¢¥¹¥¿¡¼¥ª¥Ö¥í¥ó¥É¥ó¡Ê²´2¡¦·ªÅì¡¦ÌðºîË§¿Í¡Ë¤Ï4Ãå¡¢2ÈÖ¿Íµ¤¤Ç²£»³Éð»Ëµ³¾è¡¢¥É¥ë¥Á¥§¥ß¥¹¥È¡ÊÌÆ2¡¦·ªÅì¡¦¾®·ª¼Â¡Ë¤Ï6ÃåÇÔÂà¡£
¡Ú»¥ËÚ8R¡ÛC.¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥ºµ³¾è ¥Ó¥Ã¥°¥Ù¥ë¡¼¥¬¤¬Áá¤áÀèÆ¬¤«¤é²¡¤·ÀÚ¤ë¥Ø¥ó¥ê¡¼¥Ð¥í¡¼¥º»º¶ð
¡¡A.¥Ð¥Ç¥ëµ³¼ê¤¬¼ê¹Ë¤ò¼è¤Ã¤¿4ÈÖ¿Íµ¤¥¹¥È¡¼¥à¥µ¥ó¥À¡¼¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼5ÀïÌÜ¤ÇÂÔË¾¤Î½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£Ä¾Àþ¤Ç¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò´ó¤»¤Ä¤±¤º¡¢³Ê¾åÇÏ¤òÁê¼ê¤Ë4ÇÏ¿Èº¹¤Î°µ¾¡·à¤ò±é¤¸¤¿¡£Æ±ÇÏ¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç2Ãå¤Ë¹¥Áö¤·¤¿¸å¡¢ÀËÇÔ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥¯¥é¥¹Ä©Àï¤ÎÉñÂæ¤Ç¤Ä¤¤¤ËËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¡£ÂÔË¾¤Î¾¡Íø¤Çº£¸å¤ÎÈôÌö¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë°ìÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¹¥È¡¼¥à¥µ¥ó¥À¡¼¡¡5Àï1¾¡
¡Ê²´2¡¦·ªÅì¡¦°ÂÃ£¾¼É×¡Ë
Éã¡§¥Ø¥ó¥ê¡¼¥Ð¥í¡¼¥º
Êì¡§¥Þ¥¤¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢
ÊìÉã¡§¥¥ó¥°¥«¥á¥Ï¥á¥Ï
ÇÏ¼ç¡§Him Rock Racing¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
À¸»º¼Ô¡§ËÌÅÄ¹ä