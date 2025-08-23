◆女子プロゴルフツアー ＣＡＴレディース 第２日（２３日、神奈川・大箱根ＣＣ＝６６５２ヤード、パー７２）

第２ラウンドが行われ、２年ぶり５勝目を狙う桜井心那（ニトリ）は首位で出て５バーディー、３ボギーの７０で回り、通算９アンダーで単独首位に立った。

首位で出た鈴木愛（セールスフォース）は７１で通算８アンダーの２位。６９の木戸愛（日本ケアサプライ）、７０の藤田かれん（ライク）、７２の入谷響（加賀電子）は通算７アンダーの３位に並んだ。

佐藤心結（みゆ、ニトリ）、工藤遥加（加賀電子）、吉本ここね（不二サッシ）が６アンダーの６位。藤田さいき（ＪＢＳ）、後藤未有（大東建託）、徳永歩（センコーグループホールディングス）が５アンダーの９位となった。

メルセデスポイントランク１位の佐久間朱莉（大東建託）は３アンダー１７位。昨年覇者の川崎春花（村田製作所）は３オーバーの６６位、前週のＮＥＣ軽井沢７２で優勝した柏原明日架（富士通）は５オーバーの７８位で予選通過を逃した。

１９年大会覇者で今季レギュラーツアー初出場の浅井咲希（小杉ＣＣ）は１４オーバーで最下位の１０２位で予選落ちした。

また、２１歳ルーキーの都玲華（大東建託）は１４番ホールを終了後、体調不良のため棄権した。