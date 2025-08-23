◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人―ＤｅＮＡ（２３日・東京ドーム）

巨人は岡本和真内野手の先制ソロが決勝打となり３連勝。先発した井上温大投手は５回１／３を３安打無失点と粘投し、４勝目をマーク。５月２１日の阪神戦（甲子園）以来、約３か月ぶりに白星を挙げた。

【井上温大選手のヒーローインタビュー】

―３か月ぶりの勝利を手にした気持ちは。

「勝つというのはすごい難しいなと感じて、勝つのはすごくうれしいなと思いました」

―どんな思いでマウンドに上がったか。

「１週間、内海さんだったり、杉内さんだったり、たくさんの人が自分に関わってくれて、本当にいろんなアドバイスをしてくださったり、ずっと付きっきりで練習も見てくれて、こうやって良い結果が出せて本当に良かったです」

―６回には失点を防ぐ中継プレーもあった。

「本当に皆さん、体を張って全力で１点を守りにいってくれて本当に感謝しています」

―６回途中でマウンドを降りた後はどんな気持ちで見ていたか。

「もうすごいピッチャーばかりなので、祈ってなんとか抑えてくれと思って見ていました」

―４勝目。次回以降へ向けて。

「次もなんとか粘り強く投げて、チームを勝たせられるピッチングをできるように頑張っていきますので、応援よろしくお願いします」