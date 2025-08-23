DV離婚を経た50代女性が出会った穏やかなパートナーと事実婚を選択した理由

女性が結婚相手に求めるもの

終身雇用が当たり前だった昭和の時代、結婚は影響就職などと言われ、高学歴、高収入の男性と結婚すれば、人生は安泰などと信じられていた。

だが、マイナビによる転職動向調査2025年版（2024年実績）によれば、今や20代男性の転職率は13.4％、令和3年厚生労働省の公表では、新卒入社の3年以内の離職率は30％以上となった。もはや転職はキャリア選択のひとつであり、転職が出世の妨げとなるなどという考えは過去の遺物と言ってもいい。

そうなれば当然、結婚相手に求める条件も変わってくる。女性が高身長や高収入のかわりに、家事や育児をやる意思を、男性は女性に定職やそこそこの経済力を求めるようになった。（年収500万以上、身長170cm以上を望む女性に対し、相談所のカウンセラーからは高望みなどと言われるのが、今である）

女性の経済力が上がれば、望まない結婚を続ける必要もないのかもしれない。

内閣府の調査によると、未成年の子どもがいる夫婦であっても、「一方が離婚を望むなら離婚すべき」とする人は22.7％、「双方が望むなら離婚すべき」という人は36.6％に上る。子どもがいない場合に比べて、離婚をためらう人が多いとはいえ、30年前と比較すれば、確実に変化はしている。

56歳の美香さん（仮名）は、今から約30年前に20代で結婚・出産し、海外駐在員の夫について、東南アジアの国に移り住んだ。子どもはまだ1歳、言葉もままならない、見知らぬ土地での子育てである。

それでも大学時代から付き合っていた夫と家族水入らず、料理教室に通ったりしながら、仲良く暮らせると思っていた。

だが、夫は、半年間の単身研修期間中に変わってしまった。

美香さん（仮名・56歳）1969年、東京で会社を経営する美食家の父と穏やかで料理上手な専業主婦の母の長女として生まれる。私立の小中高に進み、大学在学中に有名私大の体育会系に所属していた前夫と知り合い、交際を始めた。夫の海外駐在中にプロ向け料理学校に3年半在籍、離婚後料理業界で活躍することに。現在は日本国内外にて、ホテル・レストランのコンサルや調理指導をするほか、メディアや企業サイトにレシピを提供している。

浮気・DV・モラハラの三重苦に耐え…

派手だった大学時代の友人たちと現地で合コンをしたり、複数の女性と付き合うなどやりたい放題。美香さんに気づかれ、指摘されても、浮気を止める気はなく、「お前とは離婚する気だった」などと言う始末。DV・モラハラもあった。

葛藤の末に34歳で離婚し、心身ともにボロボロになった美香さんを支えたのは、夫の仕打ちに耐えていた頃に唯一の楽しみとして通っていた料理教室だった。

そしてそこで学んだ料理の知識とスキルは、離婚後に実家に戻った彼女を支えた。料理関連の仕事をする家族を手伝ううちに有名シェフなどと知り合い、料理の仕事を通じて自立を果たしたのだ。

そんな彼女が、新たな人生の転機を迎えたのも、また料理イベントだった。音楽と料理を楽しむイベントで、偶然にも音楽関連の仕事をしていた大学時代の先輩と再会したことがきっかけとなり、「彼」に出会った。

「離婚」という選択が子どもを不幸にしないか、親をがっかりさせないか、と、つねに家族ファーストで生きてきた56歳の美香さんが見つけた穏やかな彼との時間。

付き合いだして12年という長い時を経ても、結婚を選ばない理由とは。

「子ども優先」でも互いの都合を尊重できる

34歳で離婚した翌年から料理教室を開き、雑誌やイベントなどで多忙な日々を送るようになった美香さんのもとには、さまざまな紹介話も舞い込んできたという。

「子どもも高校生になって、たまに食事したりデートしたりできる相手がいるといいなあと思い始めていた頃でした」

「大規模なガーデンパーティーの料理を頼まれたんです。生演奏とともに料理を楽しむというイベントで、3,000人分の料理を作りました。私はもともと音楽が大好きで、大学時代は音楽サークルで歌を歌っていたんですけど、プロのミュージシャンを輩出するようなサークルで。その時の先輩がたまたまイベントのライブメンバーにいたんです」

久々に大学時代の先輩と再会し、周りにいた他のメンバーとも盛り上がったのをきっかけに、彼らのライブにも顔を出すように。そのミュージシャンのひとりが現在のパートナーで、美香さんと同じく離婚経験者だった。フェイスブックで共通の友人がたくさんいたこともあり、2人はすぐに意気投合した。

「彼は2つ年上で、3人の子どもがいました。お子さんたちが小さい頃は、彼がお弁当や料理を作ったりして育てたそうです。一度失敗している者どうし、気持ちがわかるじゃないですか。

お互い子ども優先に生きてきたから、『今日は子どもが早く帰ってくるから、やっぱり会うのやめよう』『わかった、わかった、そうだね』などと、互いに尊重できるのですごくラクだったんです」

「料理＝女性らしさ」を求めない彼

美香さんが料理教室で教えていると、女性らしいイメージの仕事だからか、「奥さんに向いていそう」と言われがちだが、イベントの運営や企業とのコラボなどで表に出る仕事であれば、相応の覚悟や心構えが必要になってくる。

「『表に出る人は、集中力が必要だから』と、こちらの仕事にもとても理解があって。大きなイベントの前だと、3日くらい前から本番のことをずっと考えたりしているから、周りに気を配ったりということが出来なくなるんです。でも彼は『それは当然だよ』とわかってくれるし、私の仕事を尊重してくれるのがとてもありがたいですね」

「結婚したことがある」という共通点があることで、お互いの気持ちを思いやることが出来、いい付き合いにつながっているという。現在はどのようなペースで会っているのだろうか。

「彼は近くのマンションに住んでいて、仕事帰りに私の家に寄ったりと、ほぼ毎日のように会っていますが、籍は入れておらず、事実婚のような状態です。もうとっくに成人しているうちの息子が、高校生の頃から彼に会っていますが、親子のような関係を目指すのではなく、あくまで『母ちゃんの彼』という認識。友達にもそのように話しているみたいです」

現在58歳の彼は、入院している母と老人ホームで暮らす父の介護をしており、家族の介護経験が豊富な美香さんがアドバイスをしたり、たまに手伝うこともあるという。

「私も祖母の介護経験があるので、彼が『女性の下着やパジャマは買いにくい』と言うので、一緒に買いに行ったり、彼の母もいずれ介護施設に入ることもあるだろうから、一緒に見学に行ったりしています。彼がお母さんをお風呂に入れるのが大変なので、私が手伝うこともあるのですが、お嫁さんではないので『ありがとう』と言ってくれるんですよね。結婚していると『やってくれて当たり前』という感覚になってくるのかもしれませんが、『結婚していないのに手伝ってくれている』と感謝してもらえているくらいがちょうどいいのかも、と思っています」

10年くらいたったら、一緒に暮らしているかも

ちなみに、病院と施設の緊急連絡先は、一番目が彼で、二番目に美香さんの電話番号を記入しているという。

「施設や病院にもよると思いますが、私の経験したケースでは、籍を入れていないパートナーでも大丈夫でした。彼の職業柄ということもあるかもしれませんが、万が一彼が演奏中に緊急事態が起きた場合、電話に出ることが出来ないので、施設側としても一刻も早く連絡を取りたい訳ですから。以前は、結婚していないと相手の最期に立ち会うことが出来なかったので、40代、50代のカップルはそれが理由で籍を入れたという人も多いと思うんです。今はいろいろと変わってきたのかもしれませんね」

「籍を入れなくても不安はない」という美香さんだが、辛い結婚生活を経験したことで、籍を入れることの怖さも少なからず感じている。

「やっぱり前の結婚でのトラウマですよね。今の彼はDVやモラハラの気はまったくありませんが、ファン商売なのでいろんな人に会いますし、不規則な仕事なので時間のすれ違いも多かったり……。籍を入れていないので、拘束力はない訳ですし。

でも、籍を入れたからといって、何が保証される訳でもありませんしね。10年くらいたったら、一緒に暮らしているかもしれませんが」

10年後には、長い間介護を続けているお互いの両親が100歳近くになる。どちらにいつ何があってもおかしくない年齢だ。

互いの生き方を尊重し、それぞれの生活を大切にしている美香さんとパートナー。誰に迷惑をかけることもなく、理想の距離感だと感じた。

