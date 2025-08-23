Image: takanou_shouten

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

置くだけでトイレのキレイが続く洗浄グッズも数多くありますが、大半は消耗品なのでコストがかかりますよね。

そこに登場したのが、洗濯機用やシャワー用で人気のナノバブルをトイレでも使えるアダプター。トイレの配管に装着するだけで、超微細バブルの効果によりランニングコスト0円でニオイや汚れ付着を抑制できるそう。

今回はその実力をチェックすべく、サンプルをお借りして10日ほど掃除無しで使ってみたので参考にしてみてください。

トイレの嫌な黒ずみ・ニオイ対策に！ランニングコスト0円でトイレをナノバブル洗浄へ 【39％OFF】5,999円 machi-yaで見る

超極小バブルで汚れにアプローチ

Photo: junior

こちらが「トイレ用ナノバブルアダプター」。大きめの金属ナットみたいですが、内部にナノバブル発生装置が組み込まれています。

Image: takanou_shouten

改めてナノバブルとはなんぞや？ですが、画像のように毛穴よりも圧倒的に小さい泡により、普通の水では行き届かない隅々まで洗浄しやすくなるのが特長。

筆者も洗濯用ナノバブルアダプターを使っており、部屋干しの嫌なニオイなどが抑制できていると感じます。

※ 次ページで便器の画像が出ます。汚物はありませんが、念の為ご注意ください。

10日間、無掃除での汚れ具合は？

Photo: junior

取り付けについては後述しますが、ナノバブルは肉眼で見えるものではないので設置後の水に変化はありません。

Photo: junior

画像に変化が無いように見えますが、こちらが掃除せず10日経った状態。汚れがゼロというと嘘になってしまいますが、サボったリングも発生せず、いつもより汚れるスピードが緩やでした。

便器のコーティング性能によっても状態は変わりますが、約6000円の本体代だけで半永久的にキレイを維持しやすいのはコスパも良くて助かりますね。

セルフ設置もOK

Photo: junior

設置で特別な工事は不要。マイナスドライバーやモンキーレンチなど、一般的な工具があればひとりで取り付けも可能です。

Photo: junior

筆者宅は一般的なタンク式トイレで止水栓も露出しているのでより簡単でした。ウォシュレットの電源を抜き、マイナスドライバーで止水弁を締めてから作業開始。

Photo: junior

元あった配管の間にねじ込むだけなので作業時間は3分ほどで完了できました。もし作業に不安がある場合は、提携業者に依頼も可能なのでご安心を。

気になった人はぜひ下のリンクから詳細をチェックしてみてください。

トイレの嫌な黒ずみ・ニオイ対策に！ランニングコスト0円でトイレをナノバブル洗浄へ 【39％OFF】5,999円 machi-yaで見る

＞＞ランニングコスト0円！取り付けるだけでトイレの黒ずみ・ニオイが消える特許技術の「トイレ用ナノバブルアダプター」

Source: machi-ya